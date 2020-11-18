EС советует Макею не взбрыкивать, а подумать, как не допустить грядущую изоляцию

Источник материала: АФН

Угрозы главы МИД Беларуси Владимира Макея приостановить диалог по правам человека и понизить уровень участия в программе "Восточное партнерство" не оказали никакого воздействия на Евросоюз.

ЕС еще раньше заморозил все виды диалога с Беларусью и свел все контакты до экспертного уровня в ответ на неприемлемые действия ее властей, подчеркнул во вторник, 17 ноября, официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

"Минску следовало бы предпринимать шаги для возобновления диалога, а не дальше усугублять ситуацию", - посоветовал Стано в духе родителя, который одергивает взбрыкнувшего ребенка.

Он также напомнил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным представителем белорусского народа. Вместе с тем Брюссель продолжит поддерживать диалог с гражданским обществом Беларуси, подчеркнул Стано, передает DW.

Представитель внешнеполитической службы ЕС также сообщил, что министры иностранных дел ЕС на видеоконференции 19 ноября обсудят возможность расширения санкций в отношении Беларуси. Введение новых штрафных мер будет возможно при согласии на них всех стран ЕС, уточнил он.