Беларусь поднялась в рейтинге владения английским языком

За год страна поднялась сразу на семь позиций – в 2019 году Беларусь располагались на 47-м месте и входили в группу с низким владением языком. Россия расположилась строчкой ниже (в 2019 году была на 48-м месте), а Украина заняла 44-е место (год назад была на 49-м месте).





Среди наших соседей лидирует Польша – 16-е место рейтинга. Отметим, что Россия в списке оказалась ниже Беларусь, заняв 41-ю строчку.





Всего в рейтинг входит 100 государств.





В мире лучшие показатели в этом году продемонстрировали Нидерланды. Дальше в пятерке скандинавские страны: Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.





Хуже всего со знанием английского дела обстоят в Омане, Ираке и Таджикистане.





В 2018 году Беларусь по знанию английского находилась на 38-й позиции и уровень владения языком также считался средним.





пишет thinktanks.by Рейтинг EPI составляется на основе онлайн-тестирования, которое любой желающий может пройти на сайте Education First. Если участников набирается достаточно, страну включают в рейтинг,thinktanks.by



