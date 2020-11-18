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Анджей Дуда: Польша и дальше будет продолжать поддерживать белорусов

18.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша и дальше будет продолжать поддерживать белорусский народ, который борется за демократию и свободные выборы.



По словам президента Польши, все поляки желают белорусам добра и свободы.

Накануне лидеры Польши и Литвы обсудили ситуацию в Беларуси в Вильнюсе.

На пресс-конференции Дуда подчеркнул, что белорусы должны быть «частью великого западного сообщества».

Хочу ясно заявить, что мы поддерживаем эти процессы в Беларуси, желаем белорусскому народу и обществу добра, хотим, чтобы они чувствовали себя живущими в свободной, демократической стране, были сводными людьми, частью великого западного сообщества, – цитирует польского лидера belnovosti.by

В свою очередь президент Литвы выступил за введение 3-го пакета санкции в отношении белорусских чиновников.

Новый пакет санкций совет министров иностранных дел Евросоюза обсудил на этой неделе. 

Фото: сайт президента Польши
 
 
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Польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша и дальше будет продолжать поддерживать белорусский народ, который борется за демократию и свободные выборы.
 
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