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Времени не тратя даром: спрос на самогонные аппараты вырос во время пандемии

18.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самоизоляция и переход на удаленку спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для самогона: после весеннего всплеска продаж новый пик спроса пришелся на октябрь. У состоятельных граждан стало больше времени для своего хобби


Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во время пандемии россияне стали больше делать самостоятельно самогон, пришла к выводу исследовательская компания Nielsen. Продажи специальных ингредиентов и устройств для изготовления алкогольных напитков в домашних условиях стали расти еще в конце апреля, пик спроса пришелся на конец июня — начало июля, в августе-сентябре продажи стабилизировались, но в октябре был зафиксирован новый всплеск, следует из данных компании, с которыми ознакомился РБК.

В Nielsen конкретные цифры не раскрыли, уточнив лишь, что речь идет о продажах в крупнейших розничных сетях (без учета специализированных магазинов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Возросший интерес к покупке самогонных аппаратов зафиксировали и в «Яндекс.Маркет». Этой весной пользователи интересовались покупкой самогонных аппаратов примерно в два раза чаще, чем в марте—мае 2019 года, сообщил представитель маркетплейса на основе данных о переходах в интернет-магазины. В октябре и первой половине ноября подобных переходов было примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавляет представитель «Яндекс.Маркет».

У онлайн-ретейлера Ozon спрос на самогонные аппараты за десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на дистилляторы — более чем в четыре раза. Пик, утверждает представитель Ozon, был октябре: на этот месяц пришлось 25% продаж самогонных аппаратов этого года в натуральном выражении.
 
 
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Самоизоляция и переход на удаленку спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для самогона: после весеннего всплеска продаж новый пик спроса пришелся на...
 
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