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Высокорентабельным предприятиям велели отдать часть денег государству. Больше всех заплатит табачная фабрика «Неман»
Источник материала: Onliner
Высокорентабельные организации должны перечислить в республиканский бюджет часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2020-го. Это следует из
Документ определяет, что эти деньги (сверх части прибыли, перечисленной в бюджет в соответствии с указом президента от 28 декабря 2005 г. №637) надлежит заплатить равными долями в ноябре — декабре
В приложении определены конкретные суммы для каждого плательщика. Больше всего должна отдать табачная фабрика «Неман» — 26,481 млн рублей. Следом с огромным отрывом идут «Белорусская универсальная товарная биржа» (1,73 млн рублей), «Минский завод игристых вин» (1,579 млн рублей), РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» (1,291 млн рублей), «Национальный центр обмена трафиком» (1 млн рублей). Всего перечислено почти 50 организаций и предприятий, есть даже газета «Медицинский вестник» с суммой 112 тыс. рублей.
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Высокорентабельным предприятиям велели отдать часть денег государству. Больше всех заплатит табачная фабрика «Неман»
Высокорентабельные организации должны перечислить в республиканский бюджет часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2020-го. Это следует из...
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