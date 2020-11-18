Будет чисто. Сделать генеральную уборку и остаться в живых

Источник материала: Onliner По спине пробежал холодок, руки нервно сжались в кулаки, в глазах обреченность — все это верные признаки того, что генеральная уборка стоит на пороге и откладывать ее уже некуда. Поднять, отодвинуть, вынести, протереть, перемыть — это и многое другое предстоит сделать каждому, кто ступает на путь идеальной чистоты. Однако даже самый монотонный и длительный процесс можно облегчить, а то и превратить в развлечение. Вместе с компанией Karcher мы продолжаем узнавать секреты уборки, а также благодаря развитию технологий упрощать процесс — так, чтобы после его окончания не отваливались спина и руки.





Пока не возьмешься за дело, генеральная уборка кажется чем-то вроде неодолимого врага — за годы жизни скопилось столько добра, которое надо перемыть, что от одной только мысли об этом передергивает. Но надо — значит, надо. И раз в год (как минимум) в большинстве семей начинается уборочный переполох.

— Для того чтобы затеять генеральную уборку, есть несколько причин, — рассказывает директор клининговой компании Sky Clean Алексей Калинчук. — Помимо того когда человек уже сам понимает — пора, «генералку» часто организовывают перед возвращением супруги из роддома. Капитально отмывают метры хозяева жилплощади после квартирантов (или сами квартиранты перед заселением в новое жилье). Также я бы настоятельно рекомендовал озаботиться этим покупателям квартир на вторичном рынке. Никто и никогда не знает, как жили люди на этих «квадратах», бывали ли в четырех стенах криминальные случаи и так далее. Поэтому генеральная уборка с обработкой всех поверхностей с применением дезинфектантов — на мой взгляд, первое, что нужно сделать.

Важно понимать, что в квартире, где люди жили продолжительное время, загрязнения будут комбинированные. И отмывать их придется в несколько подходов. В этом и заключается сложность генеральной уборки.

Например, кухонные краны могут быть одновременно в жиру и известковом налете. Поэтому жильцам надо запастись и щелочными средствами, чтобы растворить первое, и кислотосодержащими, дабы удалить без следа второе, — предупреждает специалист.

В общем, без отряда бытовой химии не обойтись. При этом важно перед применением внимательно читать этикетки — средство, которое прекрасно отмоет ванну, может загубить смесители.





На кухне также не справиться с загрязнениями только «силой воды». Там, где жир взялся крепко (духовка, решетки вытяжки), понадобятся щелочи посильнее. На поверхностях с не такой сложной ситуацией можно применять более слабый раствор. При этом важно помнить, что понравившимся щелочным средством, которое прекрасно удалило жир с казавшихся безнадежными поверхностей, не стоит протирать алюминиевые ручки мебели или бытовой техники — они будут испорчены и уже никогда не вернутся в прежнюю форму. Только замена, только хардкор. И не забываем про защиту рук, глаз и органов дыхания — иная химия способна преподнести неприятные сюрпризы самому человеку.





— Усилить действие бытовой или профессиональной химии можно при помощи пароочистителя: тот же жир не любит комбинацию высокой температуры под давлением и бьющего точно по проблеме химсостава. Что касается решеток вытяжки, то их можно помыть в посудомоечной машине. Но опять же важно знать, из какого материала сделаны сами решетки и какой pH у таблеток для машины. Иначе может повториться история с алюминием и щелочью. Чтобы не сомневаться, «искупать» решетки можно в машинке на экстра-режиме, но без добавления какой-либо химии.

Пароочиститель пригодится и для обработки плиточных швов — пар «отобьет» все лишнее, и белое снова станет белым. Им же можно помыть окна и рамы, — советует Алексей.



Для мытья окон давно придуман специальный стеклоочиститель

Для тех, кто принципиально не любит химию, открыт мир бабушкиных советов, и они вполне рабочие, хоть и потребуют больше усилий по оттиранию. На YouTube полно роликов, как применять соду, нашатырный спирт, лимонную кислоту и так далее.





Генеральная уборка и хороший, мощный пылесос — это как две половины одного целого. Но пока отпылесосишь все «квадраты», спина может и заныть. Как альтернативу традиционному пылесосу со шнуром, складной рукояткой и необходимостью сгибаться можно рассмотреть вертикальный аппарат. Не менее мощный и при этом более проворный, он позволит пройтись по всем поверхностям без лишних усилий и «гимнастики». (А потом еще и для авто пригодится.)















При помощи съемных насадок можно также освежить мебель, прочистить радиаторы и другие труднодоступные места. Еще один плюс вертикального пылесоса — отсутствие проводов (заряжается как мобильный телефон, от сети) и компактность: его можно разобрать на составные части и сложить в небольшую коробку для хранения.





— Если на мягкой мебели есть серьезные загрязнения, жирные пятна, то я бы не советовал заниматься их отстирыванием самостоятельно. Сколько диванов и кресел пришлось заново перетягивать или выкидывать из-за того, что после «домашней» химчистки на ткани оставались пятна-ореолы или в конкретном месте вымывался цвет. Более того, обычной химией из магазина пятно можно только закрепить (считай, законсервировать) — да так, что потом даже профессиональная химчистка ничего не сможет сделать. В общем, нанести непоправимый урон легко, а исправить — почти невозможно. Лучше и дешевле в итоге будет вызвать профессионалов.













Это же касается и чистки ковров, особенно если они дорогие. От практики выбивать ковры на снегу горожане давно отказались, специальные «турники» во дворе тоже не очень-то в ходу. Да и не получится с помощью этих методов полностью почистить ковер — да, часть пыли выйдет, но в глубине ворса по-прежнему будет находиться все, что только можно и нельзя. И если синтетический ковер, скорее всего, вы без потерь вымоете сами (разве что очень устанете), то шерстяной, шелковый, бамбуковый могут пострадать, если их «драить» по старинке. Что ни говори, а дорогие ковры требуют дорогого ухода. Ну нельзя взять шелковый ковер и постирать его как полипропиленовый.

Также, отдавая любимый ковер в химчистку, следует избегать самых дешевых вариантов. У компании должен быть специальный цех, большие ванны, ковромоечное оборудование (а не банальная мойка высокого давления) и сотрудники-профессионалы. За две копейки это не получишь. Компании, которые приезжают мыть ковры на дом, безусловно, помогут их освежить и отмыть, но не так капитально, как это делают те, кто работает с вывозом, — делятся наблюдениями в Sky Clean.

Мыть ковры надо раз в полгода-год, так как это главный пылесборник в квартире.

Чем старше квартира и чем более «древний» в ней ремонт, тем больше пыли будет на поверхностях. Бороться с ней можно при помощи влажной тряпочки из микрофибры. А можно купить пипидастр — выглядит забавно, но реально работает. Щетка электризует на себя пыль, а затем, в конце уборки, пылесосится. Очень уместен пипидастр при работе с деликатными поверхностями или предметами, которые можно легко поцарапать, разбить.





Весьма популярные в последнее время жалюзийные дверцы можно помыть при помощи специальных «прищепок» — да, долго и муторно, но этого следовало ожидать, заказывая подобные шкафы. Встретить такой девайс можно в магазинах одной цены.





Отпечатки пальцев и рук на пластике, крашеных стенах и других поверхностях можно удалить смоченной в воде меламиновой губкой. Главное, сильно не тереть.

— Плесень, возникшую в квартире, удаляют хлорсодержащими средствами. Чаще всего она встречается в ванной. Тут важно понимать: уборка устраняет только последствия, бороться же надо с причиной, а именно — плохой вентиляцией. Принудительные вытяжки помогут решить вопрос, а еще надо оставлять дверь в санузел открытой, после того как вы приняли ванну или душ. Комната должна «дышать», — советует специалист.





Мытье полов — один из завершающих этапов генеральной уборки, когда на горизонте уже появляется чувство облегчения, но работы все еще много. Итак, вода, тряпка, моющее средство и еще минимум час усердного труда. Лайфхак: чтобы спине убирающего было комфортно, рукоятка швабры должна примерно достигать уровня подбородка.





Но если мыть по старинке надоело, можно пристально посмотреть в сторону электрошвабр: высокие (не надо нагибаться), едут сами (никакого усилия для рук и «сопротивления» со стороны пола), параллельно собирают в специальный контейнер случайно оставшийся на полу мусор. На то, чтобы протереть пол в комнате, уходят считанные минуты, расход воды — минимальный (одного встроенного «бака» хватает на 70 с лишним «квадратов», еще и остается). Безусловно, аппарат занимает больше места, чем швабра и тряпка, но жизнь облегчает капитально.













— Когда делаете генеральную уборку, не забывайте про коврик перед входной дверью. Его также надо пылесосить, мыть и вытряхивать. В связи с пандемией я бы советовал уделять повышенное внимание и квартире в целом — регулярно ее проветривать и чаще обычного мыть полы, добавляя дезинфектант, — заключает Алексей Калинчук.

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