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УПК: физлицо, понесшее вред от преступления, вправе предъявить гражданский иск к обвиняемому

18.11.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Особенности гражданского судопроизводства предполагают массу нюансов. В частности, даже если обвиняемый не установлен, потерпевший может быть признан истцом. Это закреплено в статье 149 Уголовно-процессуального кодекса, которую приводим сегодня.

«1. Физическое или юридическое лицо, понесшие вред от преступления или предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния невменяемого, либо их представители вправе предъявить гражданский иск к обвиняемому или к лицам, несущим материальную ответственность за его действия с момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия.

Отказ в иске, вынесенный в порядке гражданского судопроизводства, лишает их права повторного предъявления того же иска в ходе производства по уголовному делу.

2. В защиту интересов несовершеннолетних, а также лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, гражданский иск может быть предъявлен их законным представителем.

3. Гражданский иск может быть предъявлен как в письменной, так и в устной форме. Устное заявление заносится в протокол в порядке, предусмотренном статьями 150 и 308 настоящего Кодекса.

4. Неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, не препятствует признанию лица гражданским истцом в уголовном процессе.

5. Лицо, не предъявившее гражданский иск в уголовном процессе, а равно лицо, чей иск судом оставлен без рассмотрения, вправе предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.

6. В случаях, когда этого требует защита прав граждан, юридических лиц, государственных или общественных интересов, гражданский иск в уголовном процессе вправе предъявить прокурор.

7. Гражданский иск в уголовном процессе рассматривается судом вместе с уголовным делом.

8. Если гражданский иск остался непредъявленным, суд при постановлении приговора вправе по собственной инициативе разрешить вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением».

 
 
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Особенности гражданского судопроизводства предполагают массу нюансов. В частности, даже если обвиняемый не установлен, потерпевший может быть признан истцом. Это...
 
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