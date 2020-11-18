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В Новой Боровой включили воду

18.11.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В минском микрорайоне Новая Боровая утром 18 ноября появилось горячее и холодное водоснабжение, сообщил телеграм-канал управляющей компании «А-100 Комфорт».

В Новой Боровой включили воду
Фото pixabay.com

Водоснабжение Новой Боровой прекратилось утром 15 ноября. При этом в микрорайон привезли несколько биотуалетов, выкрашенных в бело-красной гамме. «Минскводоканал» предположил, что на водопроводе умышленно повредили задвижку. В микрорайоне дежурили водовозы, питьевую воду также постоянно подвозили неравнодушные минчане.

Управляющая компания «А-100 Комфорт» сообщила, что инженеры провели осмотр и выявили повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали в Новую Боровую, данные передали в УП «Минскводоканал». «Но, к сожалению, мы не можем повлиять на скорость их работы, чтобы вода в ваших домах появилась как можно быстрее», — подчеркивалось в сообщении.

Помимо проблем с водой в первой половине дня 17 ноября из-за неисправности котельной в микрорайоне Новая Боровая отсутствовало отопление. В 14.15 управляющая компания сообщила, что проблема решена.

На проблему с обеспечением водой данного микрорайона накануне обратил внимание Александр Лукашенко. Он поручил своему помощнику по Минску, бывшему замминистра внутренних дел Александру Барсукову и уполномоченному по столице, председателю Совета Республики Наталье Кочановой взять на личный контроль проблему обеспечения водой микрорайона Новая Боровая.

 
Теги: Минск
 
 
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В минском микрорайоне Новая Боровая утром 18 ноября появилось горячее и холодное водоснабжение, сообщил телеграм-канал управляющей компании «А-100 Комфорт».
 
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