Меган Маркл и принца Гарри вынуждают разорвать контракт с Netflix

Источник материала: Sputnik Беларусь

Королевские эксперты негодуют: они считают, что принц Гарри и его жена Меган Маркл должны отказаться от многомиллионного контракта с Netflix из-за спорного сериала "Корона".

После отречения от престола и переезда в Калифорнию герцогов начали сравнивать с голливудскими селебрити. Пара даже заключила серьезный контракт с популярным сервисом ради производства семейного реалити-шоу и уже готовится сорвать куш в $100 миллионов. Но в безупречные планы герцогов неожиданно вторглась премьера нового сезона нашумевшего проекта.

Новые серии "Короны", посвященные бурному и печальному браку принца Чарльза и принцессы Дианы, возмутили общественность: королевские эксперты подталкивают принца Гарри и Меган Маркл отказаться от работы с Netflix.

Например, по словам обозревателя издания Daily Mail Эмили Эндрюс, герцоги обязаны отстоять честь семьи, ведь новые эпизоды проекта продемонстрировали главные "скелеты в шкафу" – от измены Чарльза до расстройства пищевого поведения принцессы Дианы.

"Члены королевской семьи никогда не связывались с теми, кто "троллит" монархию. Как можно брать деньги у тех, кто предает твою родню? У тех стервятников, которые рыщут в болезненном расставании твоих родителей?", – возмутилась эксперт.

Напомним, недавно стало известно еще об одной тайне принца Чарльза: наследник королевы чуть не обручился со своей сестрой.

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