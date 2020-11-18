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В Солигорске на переходе Renault насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Солигорске,
Происшествие случилось 17 ноября, около 07.40. Установлено, что водитель Renault Laguna ехал по улице Козлова и сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла.
По словам 36-летнего водителя Renault, он не заметил пешехода.
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По словам 36-летнего водителя, он не заметил пешехода.
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