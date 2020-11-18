В Солигорске на переходе Renault насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Солигорске, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 17 ноября, около 07.40. Установлено, что водитель Renault Laguna ехал по улице Козлова и сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла.

По словам 36-летнего водителя Renault, он не заметил пешехода.