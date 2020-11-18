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Известные спортсмены Кравченко и Ганин вышли на свободу

18.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известные спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин вышли сегодня на свободу после 10 суток ареста в Жодино. Их отпустили на несколько часов раньше положенного времени.


Андрей Кравченко является серебряным призером Олимпийских игр по десятиборью. Иван Ганин — многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу.

Оба спортсмена неоднократно высказывали свое мнение по политическим и социальным вопросам. Они выступали против насилия и за проведение честных выборов.

Кравченко и Ганин также входят в Свободное объединение спортсменов.

Напомним, они были задержаны восьмого ноября на стоянке около Национальной школы красоты.

 
 
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Известные спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин вышли сегодня на свободу после 10 суток ареста в Жодино.
 
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