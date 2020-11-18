|
Нацбанк РБ назвал системно значимые банки на 2021 год
Источник материала: АФН
Нацбанк Беларуси определился с перечнем системно значимых банков на 2021 год, сообщила пресс-служба регулятора
К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк".
К группе системной значимости II отнесены ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Паритетбанк", ОАО "БНБ-Банк".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк Беларуси определился с перечнем системно значимых банков на 2021 год, сообщила пресс-служба регулятора
|
Свежие газеты
Архив (Разное)