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Доллар продолжает слабо дешеветь
Источник материала: Onliner
Три последних дня доллар лениво дешевел, рисуя свою корявую и асимметричную синусоиду. А до этого падал аж целую неделю. Но мы-то его повадки знаем, ждем новый цикл. Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с очередного чахлого минуса.
Доллар для начала потерял 0,04 копейки и торгуется утром по 2,5555.
Евро колыхается в районе ноля, у него пока плюс 0,35 копейки (чуть меньше вчерашнего минуса) и курс 3,0346.
Российский рубль прибавил 0,27 копейки за сотню. Она торгуется по 3,352.
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Три последних дня доллар лениво дешевел, рисуя свою корявую и асимметричную синусоиду. А до этого падал аж целую неделю. Но мы-то его повадки знаем, ждем новый цикл....
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