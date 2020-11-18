Доллар продолжает слабо дешеветь

Источник материала: Onliner

Три последних дня доллар лениво дешевел, рисуя свою корявую и асимметричную синусоиду. А до этого падал аж целую неделю. Но мы-то его повадки знаем, ждем новый цикл. Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с очередного чахлого минуса.

Доллар для начала потерял 0,04 копейки и торгуется утром по 2,5555.

Евро колыхается в районе ноля, у него пока плюс 0,35 копейки (чуть меньше вчерашнего минуса) и курс 3,0346.

Российский рубль прибавил 0,27 копейки за сотню. Она торгуется по 3,352.

Во вторник доллар потерял 0,55 копейки и стоил 2,5559. Евро подешевел на 0,37 копейки и поднялся до 3,0311. Сотня российского рубля подорожала на 2,05 копейки и стоила 3,3493.