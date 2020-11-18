Жилой дом можно сделать и из старой пожарной части. Есть удачный пример

Источник материала: Onliner

Когда в 1914 году это здание построили, здесь базировались еще гужевые пожарные повозки. Спустя годы их заменили автомобили, ну а сейчас старую спасательную часть в лондонском районе Белсайз Парк займет куда более актуальное в нынешних условиях жилье.

Пожарная часть здесь была закрыта еще в 2014 году, ровно в столетнюю годовщину начала ее работы. Однако здание было внесено в список историко-культурных ценностей, поэтому просто избавиться от него было невозможно. Компромиссом стала аккуратная реконструкция с приспособлением под новые функции. В данном случае в относительно небольшой постройке умудрились разместить сразу 20 квартир. Все очень компактно, как и положено в Лондоне.













В зависимости от этажа квартиры имеют разные потребительские качества. В цоколе находятся скромные «двушки». Первый и второй уровни занимают более просторные студии с собственным садиком, а на третьем этаже разместились дуплексы — квартиры в два уровня с внутренней лестницей. Архитекторы из бюро Tate Harmer постарались сохранить максимум отсылок к истории здания. Двери покрашены в ярко-красный, «пожарный» цвет, а внутри остались старые шесты, которыми пользовались спасатели.











