Они невероятные! Пользователи в восторге от MacBook с чипами Apple

Источник материала: Onliner

Во время презентации новых MacBook с ARM-чипами Apple все выглядело слишком хорошо. В разы увеличившаяся производительность по сравнению с чипами Intel обещала многое, но не верилось, что и в реальности все так будет. Но, судя по первым тестам новых лэптопов, они почти такие же невероятные, как белорусы.

Сначала появились результаты в синтетических тестах, где MacBook с процессором М1 выступал на равных, а то и существенно превосходил топовый ноутбучный Core i9. Но интереснее всего, как новинка поведет себя в реальных задачах. Оказалось, что и здесь М1 нет равных.

В кодировании 4K-видео новый чип от Apple превосходит даже топовый прошлогодний MacBook с мощнейшим Core i9-9980HK, уступив ему лишь в разрешении 8K. Еще более впечатляюще показала себя встроенная графика. В игре Rise of the Tomb Rider в разрешении Full HD даже новый MacBook Air набрал почти 40 fps. Этот показатель в разы превосходит встроенную графику Intel и AMD и находится на уровне дискретной видеокарты Radeon RX 560X. На Air с чипом Core i5 запускать Rise of the Tomb Rider вовсе бесполезно — там всего около 8 fps.

Обозреватели отмечают, что та же Rise of the Tomb Rider, как и многие другие программы, не оптимизирована под чипы М1 и запускается через эмулятор Rosetta 2. При этом они демонстрируют неожиданно высокие показатели. Что уж говорить о приложениях, оптимизированных под ARM-архитектуру М1.

Что касается автономности, то пока делать выводы рано. Тем не менее журналисты указывают, что новые MacBook работают куда продолжительнее своих предшественников. Даже под сильной нагрузкой, с просмотром 4K и работой неоптимизированных программ Air запросто выдерживает 10 часов, тогда как его предшественника в таком же режиме хватает на 6—7 часов. Напомним, что при всем этом новому «эйру» еще и активное охлаждение не нужно.