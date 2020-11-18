Водитель сбил пожилого человека на пешеходном переходе, появилось видео (видео)

Источник материала: Onliner

Бульварное кольцо в Бресте — это пересечение бульвара Шевченко и набережной имени Франциска Скорины. Нерегулируемый пешеходный переход расположен у самого выезда на кольцо — лучше бы водителям притормаживать заранее. Тем более на мокрой дороге.

Это ДТП случилось уже некоторое время назад, однако теперь пользователь нашего форума с ником WikiLink_Brest опубликовал видео с камеры наблюдения: запись дает представление о том, как все произошло.

Пешеход с тростью в руке небыстро подходил к нерегулируемому переходу. Проезжая часть здесь состоит всего из двух полос, одна из которых была занята автомобилями, ожидающими возможности выехать на кольцо. Пешеход продолжал движение: вышел на дорогу, успел дойти до середины полосы. Трудно сказать, что помешало водителю вовремя увидеть пожилого человека. В результате произошел наезд. С чужой помощью пешеход смог встать и отойти с проезжей части.

В этой связи полезно будет вспомнить, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам (п. 116 ПДД). Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу (п. 117 ПДД).

Пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу (п. 16.2 ПДД) и обязан переходить проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (п. 17.2 ПДД).

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