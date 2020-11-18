Андрей Кравченко и Иван Ганин вышли на свободу после административного ареста

После отбытия 10-суточного наказания на свободу из жодинского СИЗО вышли спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин.





Как сообщает tut.by , парней освободили на несколько часов раньше положенного времени.

Напомним, олимпийский серебряный призер Кравченко и многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу Ганин были подписали письмо спортсменов.