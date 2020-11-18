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Андрей Кравченко и Иван Ганин вышли на свободу после административного ареста
Источник материала: Навiны
После отбытия 10-суточного наказания на свободу из жодинского СИЗО вышли спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин.
Как сообщает
Напомним, олимпийский серебряный призер Кравченко и многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу Ганин были подписали письмо спортсменов.
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После отбытия 10-суточного наказания на свободу из жодинского СИЗО вышли спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин.
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