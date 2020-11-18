|
Албания — Беларусь: букмекеры не верят в победу команды Мархеля
Источник материала: Навiны
Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня на «Арене Комбетаре» в Тиране заключительный матч группового этапа Лиги наций.
Дружина Михаила Мархеля сразится с албанцами, которые дышат в спину белорусам в турнирной таблице.
По мнению букмекеров, фаворитом пары являются хозяева. Ставки в поединке принимаются со следующими коэффициентами:
Стартовый свисток румынского рефери Раду Петреску прозвучит в 18:00 по минскому времени.
Напомним, в сентябре наша команда дома уступила сопернику
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня на «Арене Комбетаре» в Тиране заключительный матч группового этапа Лиги наций.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)