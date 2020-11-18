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Албания — Беларусь: букмекеры не верят в победу команды Мархеля

18.11.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня на «Арене Комбетаре» в Тиране заключительный матч группового этапа Лиги наций.

Албания — Беларусь: букмекеры не верят в победу команды Мархеля

Дружина Михаила Мархеля сразится с албанцами, которые дышат в спину белорусам в турнирной таблице.

По мнению букмекеров, фаворитом пары являются хозяева. Ставки в поединке принимаются со следующими коэффициентами:  

  • победа Албании — 1.75-1.85;
  • ничья — 3.35-3.50;
  • победа Беларуси — 4.90-5.00.

Стартовый свисток румынского рефери Раду Петреску прозвучит в 18:00 по минскому времени.

Напомним, в сентябре наша команда дома уступила сопернику 0:2.

 
 
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Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня на «Арене Комбетаре» в Тиране заключительный матч группового этапа Лиги наций.
 
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