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Если цель заработать превратилась в наслаждение властью: 5 способов поставить начальника на место
18.11.2020 10:41 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Многим собственникам стало трудно догонять убегающий день. А мотив создания денежного потока незаметно сместился в сторону наслаждения личной властью…» Что делать, если вы теряете контроль над компанией? Как американцы решают проблему неэффективного управления и
Бизнес 90-х и «эпоха инновационного шабаша»
— С середины 90-х мы все были свидетелями «зарождения» капитализма при развале Советского Союза. На наших глазах прошли приватизация, кооперативное движение, захват активов самыми активными, мучительное в условиях не перестроившегося законодательства образование новых бизнесов под руководством предпринимателей — бывшей номенклатуры и бывших «спекулянтов», которых раньше в Союзе преследовали за махинации внутри социалистического строя.
Бизнесы рождались очень по-разному. В тот момент все смешалось: криминал, спортсмены, крупные и мелкие предприниматели, дети партийных чиновников и т.д. Их всех объединяло ощущение счастья от возможности стать собственником какого-нибудь актива, заработать свои деньги и больше никому не подчиняться. И тогда для этого не обязательно было обладать суперзнаниями и умениями. Везение, связи, быстрота реакции на любую ситуацию, уверенность в себе и своих партнерах — вот что играло решающую роль в развитии собственного бизнеса.
Многие из знакомых бизнесменов хотели тогда быть лидерами, хорошо зарабатывать, быть свободными от нищеты, ни от кого не зависеть. Ощущение хозяина своего дела — это непередаваемое чувство внутренней свободы и возможность идти в любую сторону, определять судьбы людей, и, наконец, удивительное ощущение личной власти в отдельно взятом трудовом коллективе единомышленников. И мы относились к их числу. Но не у всех это получилось.
Кто-то нашел перспективную рыночную нишу и состоялся. Например, в то время основными доходными бизнесами были торговля импортными продуктами питания, бытовой химией, алкоголем, сигаретами, одеждой, бытовой и офисной техникой, а также оказание частных медицинских услуг. Те, кто «не угадал» с выбором направления деятельности, разочаровался в своих силах и возможностях, — снова ушел в найм.
А те, кто остались в строю, — продолжали все эти годы бороться за свой финансовый результат и учились бизнесу «на ходу». Особенно везло тем, кто работал напрямую с западными производителями. Они сразу получали передовой опыт и методики работы и автоматизации бизнес-процессов, отточенные на западных рынках. Яркий пример — автоматизированные дистрибьюторские компании товаров повседневного спроса. Движение по запланированному маршруту, эффективные инструменты работы с торговыми точками — все это пришло к нам из-за границы. Но тогда мы все учились бизнесу на своих ошибках и ошибках своих коллег.
А потом появились программы МВА и различные тренинги — по личностному росту, продажам, дистрибьюции, менеджменту и пр. Появилось большое количество бизнес-литературы на русском языке.
Прошло некоторое время, и те, кто обучался, не стоял на месте, поняли, что для одного только старта бизнеса необходимы какие-то базовые навыки. Не говоря уже о грамотном управлении и развитии компании. Справедливости ради скажу, что предпринимательскую чуйку, четкий расчет, связи, быстроту реакции на любую ситуацию, уверенность в себе и своих партнерах никто не отменял.
Затем наступила другая эпоха — эпоха инновационного шабаша, в которой технологии, с которыми мы работали, стали устаревать с огромной скоростью:
Оцифровываться стало буквально все, что только возможно автоматизировать и оцифровать, чтобы снизить влияние на бизнес человеческого фактора. Многим предпринимателям стало очень трудно догонять убегающий день. Пришло новое поколение бизнесменов, сметающее наши установки и ценности какой-то непривычной для нас волной взглядов и идей.
И мы начали, незаметно для себя, консервироваться, защищаться от непомерного потока информации, пытаясь выловить в нем самое важное на сегодняшний день. Например, мы уверены, что:
Компания может так жить какое-то время. Но сейчас это все уже неэффективно и неправильно.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
За 25 лет в бизнесе мы (предприниматели) незаметно для себя выработали собственные бизнес-подходы и разделились на четыре основные категории:
Давайте посмотрим на особенности каждой из этих групп и то, как соотносятся с ними результаты:
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Мы видим, что неумение выстроить современную систему управления и поставить на поток механизмы решения проблем мешают сегодня категориям проблемных и консервативных собственников-СЕО отвлечься от «ручного» управления на более интересные дела — создание новых бизнесов, путешествия по миру, занятия различными хобби или просто заботу о семье.
Но самое интересное, что происходит в их психологии, — это «смещение мотива на цель».
И если не уделить вовремя внимание вопросу наведения элементарного порядка, стандартизации и систематизации управления, то из любой другой категории запросто можно попасть в категорию проблемных предпринимателей, а позже — вовсе потерять бизнес.
Как американцы справляются с проблемой неэффективного управления
Оказывается, вообще мыслят по-другому: запуская новые бизнесы, они воспринимают их не как пожизненное дело семьи, как это происходит на европейском континенте, а как продукт, который однажды должен быть продан. Именно поэтому они, начиная бизнес, думают на старте, кому он может быть интересен в будущем и кому его можно будет продать.
И именно это различие приводит их к тому, что бизнес нужно с самого начала организовывать правильно и правильно выстраивать прежде всего систему управления, не зависящую от собственника. Иначе бизнес ничего не стоит и покупателей на него найдется очень мало. Никому не нужна компания, которая держится на одном человеке. Бизнес должен строиться на системном достижении бизнес-результатов и команде, способной работать без «насилия» учредителей.
Но для того, чтобы построить профессиональную систему управления компанией, иногда не хватает компетенции тех топ-менеджеров, с которыми я, например, начинал свой бизнес. В те времена не хватало людей, которым можно доверять, и на голом энтузиазме тоже не многие хотели работать. Поэтому часто в команду набирались те, кто был лоялен и согласен потерпеть «до лучших времен».
В итоге потребность в систематизации и наведении порядка не встречала одобрения в команде «старожилов». Либо ни у кого из топ-менеджеров не было понимания методологии организации процесса, систематизации управления и его внедрения в ежедневную практику.
Далеко не все на новом этапе развития компании продолжали учиться и быть актуальными. С такими людьми компания рискует превратиться в большой неповоротливый корабль, который вроде бы плывет, но недостаточно быстро.
Чтобы найти выход из такой ситуации, есть различные варианты:
1. Зарождающийся институт Бордов. Борд — это своеобразный совет старейшин, который задает направление движения и контролирует достижение результата, но не вмешивается в операционную работу. В них чаще всего привлекаются успешные предприниматели, сумевшие построить системные бизнесы и продать их. Как правило, они приглашаются для того, чтобы дать собственнику внешний взгляд на причины возникающих в бизнесе проблем, и выступают в роли эдвайзеров (советников).
Этот вид помощи сегодня набирает популярность в Украине, где сформировалась даже школа подготовки Членов Бордов, в которой опытных менеджеров, в том числе, готовят к эффективной реализации роли эдвайзеров. Выпускники такой школы могут участвовать в нескольких Бордах одновременно. И сегодня это превращается в профессию, позволяющую зарабатывать неплохие деньги.
Примером может служить проект «Борд», работающий сегодня в Киеве и объединяющий успешных собственников, готовых помогать друг другу и выступать внешними советниками в наблюдательных советах компаний, нуждающихся во внешней помощи.
2. Опытные консультанты. Это специалисты, которые уже помогли другим компаниям, но их особеность в том, что они берутся за решение конкретных проблем. Их решения действительно помогают, но, как правило, ненадолго. Так происходит потому, что реализация консалтинговых проектов не всегда воспринимается с энтузиазмом у существующих топ-менеджеров — ведь сам факт запуска этих проектов ставит под сомнение их собственную компетентность.
И здесь консультантам нужно особое умение включать существующих сотрудников и собственника в процесс управления изменениями. Но умением управлять групповой динамикой коллектива и делать его соавтором самого процесса преобразований обладает очень малое количество специалистов подобного рода. Поэтому количество успешных проектов можно пересчитать на пальцах, а риск ухудшить положение компании в случае неудачи консультанта очень высок. Так, многие, кто обращался к помощи консультантов, разочаровались в них в принципе.
Наш анализ подобных кейсов показал, что консультанты действительно редко владеют стройной методологией управления изменениями, в которой можно было бы последовательно, шаг за шагом, усовершенствовать модель управления компанией, сохранив самое ценное из того, что ею наработано за годы существования.
Но если все же собственник хочет идти в этом направлении, то хорошо было бы перед началом сотрудничества обратиться к опыту успешных проектов и понять, действительно ли вам подойдет именно этот консультант в вашем конкретном случае.
3. Поиск «волшебной таблетки» у «раскученных» и «распиаренных» гуру. Некоторые наши клиенты приглашали адептов Ицхака Адизеса или Элиа Голдрадта, написавшего книги «Цель» и «Цель-2». Но неуклюжее внедрение в «живое тело» бизнеса стройных теорий признанных авторитетов, как правило, также заканчивалось неудачей.
Так, в одной из компаний наших клиентов внедрение системы управления по Адизесу его последователями потерпело неудачу из-за строгого соблюдения процедур от гуру (как Адизес написал, так и сделали), без учета менталитета управленческой команды и самих собственников. Что, в свою очередь, привело к неэффективному отвлечению людей от работы и ухудшению текущих показателей. В результате проект вообще был остановлен в начале его реализации.
4. Четвертое решение, которое лежит на поверхности, — нанять нового СЕО (исполнительного директора) в надежде, что новый руководитель справится с задачей повышения эффективности бизнеса.
Но метод «новая метла метет по-новому», как правило, тоже редко срабатывает. Потому что нового руководителя нужно приглашать только после того, как:
И только когда такая система построена, можно приглашать специалиста, который мог бы на ее основе организовать гарантированное достижение результатов.
Внедрить все это должен сам собственник со своей командой, а затем приглашать наемного CEO в уже построенную «бизнес-машину», чтобы заняться новыми целями.
Этот подход более эффективен потому, что новый руководитель должен органично вписаться в бизнес-процессы, уже работающие в компании и, лишь потом, после периода глубокой адаптации и понимания «правил игры», начинать процесс управления изменениями.
5.
Одним из важнейших результатов работы интерим-команды обычно становится рост стоимости систематизированного бизнеса за счет оптимизации его бизнес-модели и повышения ее рентабельности. Таким образом, основные задачи интерим-менеджеров (временных управляющих), обладающих методологией управления изменениями:
Тем, кто хочет научиться наслаждаться плодами работы собственных активов и получать запланированные финансовые результаты, стоит
Вместо заключения
Почему, с нашей точки зрения, так важно вовремя сориентироваться во множестве путей усовершенствования бизнеса? Потому что время не ждет и каждый день приближает наши бизнесы или к процветанию, или к гибели. И мы сами определяем, что с ними будет завтра. Если мы хотим вывести их на пик стоимости, то нужно позаботиться о том, чтобы как можно быстрее (и, что немаловажно, — раньше своих конкурентов) добиться следующего состояния своей компании:
1. Стратегическое превосходство над конкурентами.
2. Операционное совершенство.
3. Высокий профессионализм персонала.
4. Самая высокая экономическая эффективность в отрасли.
5. Проектная гибкость в захвате доли рынка и управлении внутренними изменениями.
6. Мощное ценностное единство команды управленцев и исполнителей.
7. Внедренная культура лидерства и профессионального роста на всех уровнях управления.
Каждый, конечно же, имеет свой опыт управления изменениями. Кто-то успешный, кто-то — менее успешный. Наша задача — заложить начало большого диалога и размышлений над сутью происходящего, чтобы расширить наше общее представление о возможностях различных подходов к развитию бизнеса.
Предприниматели в этих бизнесах также должны развиваться. Для этого должны знать о своих ошибках и не бояться использовать для развития компании все возможные инструменты: как зарубежный опыт, так и внешнюю помощь в различных ее проявлениях.
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«Многим собственникам стало трудно догонять убегающий день. А мотив создания денежного потока незаметно сместился в сторону наслаждения личной властью…» Что...
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