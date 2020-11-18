В Новой Боровой появилась вода! Но есть «но»

Источник материала: KYKY

Трое суток в Новой Боровой не было воды, потому что в «Минскводоканале» не знали, как починить вентиля для подачи воды (кто-то их скрутил и заварил). И о чудо – сегодня в 4 часа утра вода пошла! И холодная, и горячая.

Но, как рассказывают местные жители, пока что вода идет ржавая. Поэтому ее не рискуют пить.

Что случилось

Вода в микрорайоне пропала 15 ноября (как раз в тот самый день, когда в Минске на протесте задержали больше тысячи человек). До 18 ноября «власти» города не могли придумать, как починить вентиля.

Из-за отсутствия воды в Новой Боровой временно закрылась школа и детский сад.

Местные жители считают, что вода в их микрорайоне пропала не случайно, а намеренно, в качестве «наказания» за активную гражданскую позицию. 9 августа избирательный участок в Новой Боровой был одним из тех, где заявили, что на выборах победила Светлана Тихановская. После все 100 дней протеста в микрорайоне вывешивали БЧБ-флаги и выходи на акции солидарности. Поэтому было мнение, что пока жители не снимут по всему микрорайону символику, вода не появится.

После того, как история с водой в микрорайоне облетела все СМИ, в проблему решил вмешаться так называемый президент. Вчера он заявил, что нужно «жэстачайшэ разобраться». Видимо, поэтому сегодня утром помощник «президента» по Минску Александр Барсуков отрапортовал, что проблему устраняли аж всю ночь (почему нельзя было устранить ее за три дня не уточняется).

А пока «власти» разбирались, кто и как будет решать проблему, жителям микрорайона помогали обычные люди. В телеграме создали чат помощи Новой Боровой, куда за полдня вступило больше 18 000 тысяч пользователей. Местным жителям предлагали пожить, поесть, помыться, поговорить, уложить спать детей. На протяжении всего дня в Новую Боровую привозили литры питьевой воды. В общем, беларусы в очередной раз продемонстрировали мощь солидарности.