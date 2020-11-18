Еще два района Брестской области вводят ограничения из-за коронавируса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Пинский и Ивацевичский районы Брестской области ввели ограничения для объектов общественного питания и увеселительных заведений, следует из опубликованных на Национальном правовом портале постановлений местных исполкомов.

Прежде подобные ограничения уже ввели Дрогичинский, Березовский и Каменецкий районы области.

На территории каждого из них теперь действуют схожие правила. Общепит должен закрываться не позже 23:00. Групповые дегустации, рекламные акции и другие мероприятия теперь нельзя проводить ни в магазинах, ни в объектах общественного питания. В Ивацевичском районе ограничение также касается торговых центрах.

А выставки, ярмарки и презентации теперь разрешены только на свежем воздухе.

Масочный режим, введенный в Бресте, пока не распространяется на всю область. Однако постепенно планируется расширить его действие по всей территории Беларуси. Масочный режим предполагает обязательное ношение масок в тех местах, где дистанцироваться от окружающих невозможно или проблематично. Как правило, это места общего пользования – магазины, транспорт, объекты общепита, банки и другие учреждения. Пока штрафы за отсутствие масок не предусмотрены, ответственность за соблюдение масочного режима лежит на владельцах заведений.