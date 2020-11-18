С новой экспозицией и форматом: каким будет Пятый форт в Бресте

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Музей 5-й форт" находится далеко от других зданий мемориального комплекса "Брестская-крепость". Туда не ходит общественный транспорт, а сам музей выглядит нетрадиционно.

Пятый форт как филиал мемориала был создан около 20 лет назад. В первые годы в казармах вставили окна, сделали гидроизоляцию, уложили асфальт на дороге к форту. На входе появилась круглосуточная охрана, смотрители-кассиры, уборщики. На этом все. В связи с отсутствием финансов долгое время здесь больше ничего не делали.

© Sputnik Светлана Яценюк Реставрация горжевой казармы

Работы по реставрации и музеефикации "5-го форта" начались в июне 2020 года и проводятся в две очереди. Сперва специалисты приступили к реставрации форта. Речь идет не о реставрации всего оборонительного сооружения. Форт - достаточно большой объект, по площади занимает более 7 га. Поэтому на выделенные средства будет сделана реставрация его центральной части: левая часть горжевой казармы, состоящая из шести казематов, и горжевой капонир.

Для того чтобы создать экспозицию, необходимо было провести отопление, очистить вентиляционные каналы и заменить окна в казармах. В итоге была сделана гидроизоляция крыши казармы, установлены аутентичные вентиляционные зонтики, выполненные по чертежам и планам начала ХХ века. Также очищены от мха и грязи фасады казармы и горжевой капонир. Стены очищенного форта защитили специальным консервирующим составом, чтобы не разрушался кирпич.

© Sputnik Светлана Яценюк На обновленных площадках музея разместят военную технику

Во время реставрационных работ в Пятом форту были обнаружены различные интересные находки : осколки снарядов и мин, противогазные коробки, алюминиевые тарелки – все это предметы времен Великой Отечественной войны. В августе здесь нашли более тысячи патронов. На них была указана дата выпуска – 1950-1951 год. После войны здесь размещались воинские склады. Несколько ранее сотрудник форта нашел нательный крестик конца XIX века.

Территория в районе моста и входа в казарму будет облагорожена. На обновленных площадках разместят военную технику – артиллерийские орудия, бронетранспортер.

© Sputnik Светлана Яценюк Горжевой капонир

Новый музей в форту

После завершения реставрационных работ следующий этап – создание постоянной экспозиции в горжевой казарме. Ранее здесь в нескольких казематах размещались временные выставки, отражающие историю форта. Сейчас же намерения куда более масштабные.

© Sputnik Светлана Яценюк Казармы, в которых будет новая экспозиция

"Новая экспозиция будет располагаться в шести казематах левой части казармы. И начнется она с истории фортификации на белорусских землях. Один из залов расскажет о модернизации Брест-Литовской крепости (нынешняя Брестская крепость): о строительстве фортов и об участии крепости в Первой мировой войне. Планируется создать экспозицию, рассказывающую о боевых действиях в Пятом форту в июне 1941 года. Еще три зала будут с элементами реконструкции: они наглядно покажут, как выглядели помещения форта – жилые казематы, канцелярия, цейхгауз, умывальня – в начале ХХ века, когда в Пятом форту дислоцировалась шестая рота Брест-Литовской крепостной артиллерии", – рассказал заведующий филиалом "Музей 5-й форт" Александр Коркотадзе.

© Sputnik Светлана Яценюк Заведующий филиалом "Музей 5-й форт" Александр Коркотадзе

Изменения ожидают горжевой капонир, который хорошо виден сразу при подъезде к музею. Там будет создана реконструкция капонирных противоштурмовых орудий и один из пороховых погребков в подземной потерне: все будет сделано так, как оно выглядело более 100 лет назад.

Над созданием концепции музеефикации Пятого форта работали научные сотрудники мемориала. Материалы для новой экспозиции уже собраны. Сейчас специалисты приступают к ее монтажу.

© Sputnik Светлана Яценюк Надпись на горжевой казарме

Посещение Пятого форта в новом формате

Пока еще прорабатывается точная дата, когда вход в музей будет доступен для посетителей.

"В период запуска форта будем тестировать отопление, смотреть, как будет вести себя гидроизоляция. Поэтому еще какое-то время уйдет на введение музея в эксплуатацию", - пояснил Александр Коркотадзе.

© Sputnik Светлана Яценюк Часть экспозиции обновленного музея

Однако уже сегодня обсуждается вопрос формата работы музея. Ранее здесь как таковой экспозиции не было. И посещение стоило символических денег. Посетители могли сами, "вооружившись" фонариком, исследовать подземные ходы форта или же с экскурсоводом – по желанию.

"Предполагаем на данный момент сделать входные билеты с уже включенной в них услугой посещения с экскурсоводом. Такой формат необходим и в целях безопасности посетителей, потому что форт все-таки – необычный музей: есть перепады по высоте и подземные казематы, что может привести к травмам. Также это позволит защитить музей от вандалов. Увы, раньше находились те, кто портил аннотации, делал на стенах форта надписи. С экскурсоводом такие ситуации практически исключены. Да и посещение музея со специалистом – это более информативно, чем самостоятельное блуждание по темным коридорам оборонительного сооружения", – пояснил заведующий филиалом.

© Sputnik Светлана Яценюк Панорама Пятого форта

Работники музея надеются, что реставрация и новая экспозиция Пятого форта привлечет в музей еще большее количество посетителей. В прошлом году здесь побывали более 22 тыс. человек и было проведено более 320 экскурсий.