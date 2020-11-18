ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высокорентабельные предприятия отдадут часть прибыли государству

18.11.2020 11:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Согласно постановлению Совмина № 652, высокорентабельные предприятии должны перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2020 года.

Согласно указу, средства обязаны перечислить 47 предприятий. В общей сложности по итогам работы в первом полугодии в фонд будет перечислено более 35,7 млн рублей.

Самые большие взносы у ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» (26,48 млн рублей), Белорусская универсальная товарная биржа (1,73 млн рублей), ОАО «Минский завод игристых вин» (1,58 млн), «БелГИЭ» (1,29 млн рублей), Национальный центр обмена трафиков (1 млн рублей).

Средства должны быть перечислены в фонд в ноябре-декабре 2020 года равными долями, не позднее 25 числа месяца.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно постановлению Совмина № 652, высокорентабельные предприятии должны перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще два района Брестской области вводят ограничения из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика