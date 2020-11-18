|
Власти Кипра начали проверку выдачи паспортов 70 сотрудникам Wargaming
Источник материала: Tut.by
Офис генерального аудитора Кипра начал проверку 70 паспортов, выданных сотрудникам и участникам компании Wargaming. Об этом
«Поступила информация, что генеральный аудитор начинает расследование по 70 паспортам, выданным участникам/сотрудникам компании Wargaming, — написал он. — На Кипре хватает и других IT-компаний, которые с учетом их огромных инвестиций в экономику страны, получали паспорта своим людям согласно условиям и тарифам, установленным государством. Все эти IT-компании с русскими, белорусскими, украинскими корнями, которые внесли колоссальный вклад в экономику и развитие высоких технологий на Кипре, и массово получали паспорта по этим программам, находятся под ударом. Первым этапом будет расследование, а дальше — желанная процедура изъятия паспортов».
Напомним, что компания с белорусскими корнями перевезла свою штаб-квартиру из Минска в Никосию в 2011 году. В 2013 году она
С 2013 года на Кипре действовала программа выдачи «золотых паспортов», по которой можно было получить гражданство в обмен на инвестиции в размере минимум двух миллионов евро — это помогло стране преодолеть острый экономический и финансовый кризис. Однако в августе 2020 года телеканал «Al Jazeera»
В разговоре с изданием Forbes Алексей Волобоев
Иван Михневич, который покинул Wargaming в 2014 году и является сооснователем ЕОП, подтвердил эту информацию.
Пока, по информации Forbes, проверка никого не затрагивает лично: сейчас офис генерального аудитора проверяет документацию в МВД, которая выдавала паспорта. На основании этой проверки будет сделан отчет.
Wargaming пока не комментирует ситуацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил в Facebook член политсовета кипрской партии ЕОП Алексей Волобоев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)