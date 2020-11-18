Власти Кипра начали проверку выдачи паспортов 70 сотрудникам Wargaming

Источник материала: Tut.by

Офис генерального аудитора Кипра начал проверку 70 паспортов, выданных сотрудникам и участникам компании Wargaming. Об этом сообщил в Facebook член политсовета кипрской партии ЕОП Алексей Волобоев.



Фото: Wargaminge

«Поступила информация, что генеральный аудитор начинает расследование по 70 паспортам, выданным участникам/сотрудникам компании Wargaming, — написал он. — На Кипре хватает и других IT-компаний, которые с учетом их огромных инвестиций в экономику страны, получали паспорта своим людям согласно условиям и тарифам, установленным государством. Все эти IT-компании с русскими, белорусскими, украинскими корнями, которые внесли колоссальный вклад в экономику и развитие высоких технологий на Кипре, и массово получали паспорта по этим программам, находятся под ударом. Первым этапом будет расследование, а дальше — желанная процедура изъятия паспортов».

Напомним, что компания с белорусскими корнями перевезла свою штаб-квартиру из Минска в Никосию в 2011 году. В 2013 году она купила на Кипре высотное здание за 20 млн евро, а в 2014 году стала акционером банка Hellenic. Таким образом, белорусы серьезно вложились в местную экономику, а, значит, они и члены их семей могли претендовать на кипрские паспорта.

С 2013 года на Кипре действовала программа выдачи «золотых паспортов», по которой можно было получить гражданство в обмен на инвестиции в размере минимум двух миллионов евро — это помогло стране преодолеть острый экономический и финансовый кризис. Однако в августе 2020 года телеканал «Al Jazeera» опубликовал серию расследований под названием Cyprus Papers, в которых сообщалось о 100 обладателях «золотых паспортов» Кипра, упомянув , что «десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции, владеют „золотыми“ паспортами Кипра». Осенью этого года правительство страны пообещало проверить все «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции в экономику страны.

В разговоре с изданием Forbes Алексей Волобоев рассказал , что сооснователи Wargaming Виктор Кислый и Иван Михневич получили паспорта Кипра, когда перевезли штаб-квартиру компании на Кипр, а позже паспорта получили сотрудники из числа топ-менеджмента компании.

Иван Михневич, который покинул Wargaming в 2014 году и является сооснователем ЕОП, подтвердил эту информацию.

Иван также написал в комментариях к посту Волобоева: «Советую прогуляться по Демосфени Севери в Никосии, где офисы Варгейминга, от дворца президента и вниз. У серьезных ИТ компаний типа Google, Microsoft, Amazon целые кварталы свои. Так и у Варгейминг — это можно увидеть на улице. Самым крупным владельцем земли и недвижимости на улице является Варгейминг. Обычно на Кипре компании владеют одиночными зданиями, а не крупно доминируют на целой улице или квартале. Число паспортов надо умножить на 2,5−5 (в разные периоды были разные ценники) и понять, что компания сделала инвестиции в свою инфраструктуру на сотни миллионов евро. Собственно, что и было целью паспортной программы. Взамен были предоставлены паспорта согласно действующему прейскуранту. И так происходило начиная с 2013 и до 2020, включая строительство казино в Лимассоле».

Пока, по информации Forbes, проверка никого не затрагивает лично: сейчас офис генерального аудитора проверяет документацию в МВД, которая выдавала паспорта. На основании этой проверки будет сделан отчет.

Wargaming пока не комментирует ситуацию.