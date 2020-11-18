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В Ивьевском районе ВАЗ насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Легковушка насмерть сбила пешехода в Ивьевском районе,
Авария произошла утром 17 ноября на трассе Липнишки — Геранены — Субботники. Здесь 26-летний водитель ВАЗа не заметил пешехода, который шел в попутном направлении по краю проезжей части, и сбил его.
Водитель вызвал на место аварии скорую помощь и, чтобы не терять время, решил поехать ей навстречу. Проехав около 15 километров, водитель ВАЗа встретил скорую и передал 68-летнего пешехода медикам, которые констатировали его смерть.
В отношении водителя следователи
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Авария произошла утром 17 ноября на трассе Липнишки - Геранены - Субботники.
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