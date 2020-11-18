В Ивьевском районе ВАЗ насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Легковушка насмерть сбила пешехода в Ивьевском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла утром 17 ноября на трассе Липнишки — Геранены — Субботники. Здесь 26-летний водитель ВАЗа не заметил пешехода, который шел в попутном направлении по краю проезжей части, и сбил его.

Водитель вызвал на место аварии скорую помощь и, чтобы не терять время, решил поехать ей навстречу. Проехав около 15 километров, водитель ВАЗа встретил скорую и передал 68-летнего пешехода медикам, которые констатировали его смерть.





В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.