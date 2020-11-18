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В Любани столкнулись «Газель» и Volkswagen: пострадал водитель легковушки
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в Любани. Об этом
Сообщение об аварии на улице Боровика поступило спасателям 17 ноября, в 19.29. Когда работники МЧС прибыли к месту происшествия, выяснилось, что произошло столкновение Volkswagen Passat и «Газели».
В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени пострадавшего госпитализировали. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
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В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели.
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