Скидки в Черную пятницу : кому это выгодно и почему

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Что такое «Черная пятница»?



«Черная пятница» – день максимальных скидок в розничной торговле. Как правило – четвертая пятница ноября (с 23 по 29 число), следующая за Днем Благодарения (национальный праздник в США, отмечается в четверг). Черная пятница действует по всему миру в один и тот же день, в 2020 году это будет 27 ноября.

«Черная пятница» нигде не имеет официального статуса, все на энтузиазме масс. В самых крайних случаях шопоголики не идут на работу, но стоят в «низком старте» у магазинов, которые ради этого иногда открываются в 5 утра, некоторые даже в полночь.

Как появилась «Черная пятница»

«Черная пятница» появилась еще в 1873 году, когда продавец Фрэнк Вулворт, дождавшись ухода начальства, выставил табличку: «Все по 5 центов». Идея вызвала чрезвычайный ажиотаж, а Вулворт потом основал одну из успешных розничных сетей.

Для информации: в конце 19 века магазины обычно не ставили ценники. Продавец/приказчик/лавочник на глаз определял платежеспособность клиента, называл цену, торговался и продавал одинаковые вещи по разным ценам. Потому единая низкая цена в 1873 году была весьма прогрессивной идеей.

Средняя скидка – 56%

Больше информации о «Черной пятнице» можно найти в статистике прошлых лет.

Еще в 2018 году почти 90% жителей РБ знали о пятничной распродаже. Чуть больше 20% выбирали скидки только в традиционной торговле, 1/6 от общей массы интересовались скидками в интернете, и 2/3 пользователей интересовались ценами и в онлайн- и в оффлайн- магазинах.

Фото: Myfin.by

По данным прошлых лет, средняя зарегистрированная скидка в Беларуси составила 56%, а в среднем по миру – 55%.

Из опроса почти двухлетней давности следовало, что белорусы потратили в Черную пятницу в среднем 301 рубль. Этот показатель для России составил $135 в пересчете, британцы отнесли в торговлю $399, канадцы – $488, жители США, законодатели мод Черной пятницы – $515. Сверхобеспеченные саудиты – только $240, видимо дело не в богатстве, а в восприятии западной культуры.

Но более всего впечатляет рост продаж «Черной пятницы» в сравнении с обычно пятницей. Так в Пакистане оборот вырастал в 115 раз, в Венгрии – почти в 100 раз, в США и Германии в 21 раз. А в Беларуси – почти в 23 раза. Среднемировой рост оборота – 624%, т.е. более чем в 7,2 раза.

Что обещает «Черная пятница» этого года

Портал глобальной «Черной пятницы» имеет специальные страницы для Беларуси. Некоторые крупные сети и интернет-магазины уже объявили там будущие скидки:

Е-доставка – 70%, но пока только на пиццу Доминос дороже 45 рублей;

ОМА – до 80% на товары из акционного списка и до 61% в качестве «разогрева перед Черной пятницей»;

5 элемент – до 35%;

Интернет-магазин 21 век – до 30% на климатическую технику и до 15% на товары из других категорий;

iHerb – до 10% на косметику и пищевые добавки.

Чтоб получить названные скидки нужно скачать промокод кликом по нужному объявлению.

Но это все предварительные сведения. Интрига продлится до последнего момента, т.е. 27 ноября.

Объявить крупные скидки слишком рано – значит «поломать» торговлю до и после назначенной даты. Нет! Все будет неожиданно, непредсказуемо и, может быть, нелогично. На один товар могут назначить максимальный дисконт, а другой, похожий, останется на старой цене.

Так в чем же суть? И кому это выгодно?

На самом деле «Черная пятница» это не «распродажа в связи с закрытием магазина», и не обман с «возвратом завышенных цен к прошлым значениям». Потому что и то, и другое хорошо работает один раз.

Черная пятница – просчитанный заранее коммерческий процесс.

Вначале посмотрим на ситуацию с точки зрения торговли. Для нее распродажа – период оптимизации ассортимента и заработка на обороте.

Существуют товары с наценкой в 100% и даже 200%, это обычно разного рода мелочь, на которую обрушивают цены чтобы честно заявить о «скидках до 90%» и т.п. Есть безнадежные неликвиды, которые надо либо продавать по любой цене, либо смириться с потерей вложенных денег.

Фото: Myfin.by

Еще один мотив – конкуренция. Если одни продавцы проводят акции, то другие вынуждены их повторять, чтобы не лишаться клиентов в акционные дни, и не терять имидж после них. В конкурентной борьбе иногда имеет смысл торговать без выгоды или с ущербом себе, если конкуренты страдают еще больше.

Вывод – бывает выгодно продавать даже в убыток. В целом торговля только выигрывает, иначе распродажи не повторялись бы из года в год с растущим размахом.

А выгодно ли это покупателям?

Здесь считать сложнее. Есть товары и услуги, которые будут куплены в любом случае: базовые продукты, бытовая химия, товары для дома и пр. Скидки на такие товары обычно невелики, но акции все равно делают в рамках конкурентной борьбы. Такие товары в «Черную пятницу» покупать выгодно, и тем более выгодно – если они годятся для запасов.

Фото: Myfin.by

В «Черную пятницу» интересно покупать бытовую технику. Она в наибольшей степени универсальна. Нет разделения микроволновок, стиральных машин, холодильников на подходящие определенному полу и возрасту. Есть разделение по стилю и моде, но им легко пренебречь. Техника не часто попадает в разряд срочных покупок и приобретается не на один день, потому ждать «Черную пятницу» имеет смысл.

Одежда и обувь. Если смотреть на эти вещи чисто утилитарно, то все следует покупать при максимальном падении цен. Как некоторые пенсионеры на распродажах, без внимания к моде и стилю, но только к размеру и качеству. Но не факт, что в день распродаж вы найдете подходящий товар.

В плане одежды особенно велик шанс набить гардероб тем, что оденешь один раз. Однако скидки на одежду и обувь бывают заметно больше, чем на более универсальные покупки. Потому риск не особо нужных покупок сохраняется.

И если выгода торговли выражается в деньгах, то польза клиентов скорее в эмоциях. Финансовой экономии может и не оказаться, т.к. падение цен в процентах многократно меньше роста объемов покупок.

Фото: Myfin.by

Повторим, что даже в Беларуси скидки «Черной пятницы» составляют в среднем 56%, а увеличениеоборота – 2279%.

Белорусская статистика по категориям покупок в Черную пятницу находится в зыбком балансе между удовольствием шопоголиков и выгодой по шкале цена/качество:

Первые две позиции приходятся на одежду и обувь;

Потом идут косметика и парфюм – что обычно не пропадает даже в запасе.

Затем идут бытовая техника и товары для детей. Это, скорее всего, купят в любом случае, но можно выгодно приобрести в Черную пятницу.

А что потом?

Потом будет примерно то же самое, но в меньших масштабах и с меняющейся специализацией.

Распродажи продлятся в следующие за «Черной пятницей» субботу и воскресенье. А потом сразу наступит Киберпонедельник. Его придумали для тех, кто не остановится даже на работе и начнет заказывать товары со служебного компьютера. Вообще рождественские распродажи не прекратятся и после Рождества, потом будут распродавать остатки, потом пойдут скидки перед Китайским Новым годом, потом весенние распродажи зимних вещей, потом еще какие-то акции для реализации того, что не продали раньше.

Везде предложат не только фиктивные, но вполне реальные скидки, и в результате мы купим много больше, чем собирались, но дешевле чем в другие дни. Правда в этом году внес свои коррективы Ковид-19, но это, скорее всего, лишь увеличит продажи через интернет.