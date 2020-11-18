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Скидки в Черную пятницу : кому это выгодно и почему
Источник материала: Myfin
Что такое «Черная пятница»?
«Черная пятница» – день максимальных скидок в розничной торговле. Как правило – четвертая пятница ноября (с 23 по 29 число), следующая за Днем Благодарения (национальный праздник в США, отмечается в четверг). Черная пятница действует по всему миру в один и тот же день, в 2020 году это будет 27 ноября.
«Черная пятница» нигде не имеет официального статуса, все на энтузиазме масс. В самых крайних случаях шопоголики не идут на работу, но стоят в «низком старте» у магазинов, которые ради этого иногда открываются в 5 утра, некоторые даже в полночь.
Как появилась «Черная пятница»
«Черная пятница» появилась еще в 1873 году, когда продавец Фрэнк Вулворт, дождавшись ухода начальства, выставил табличку: «Все по 5 центов». Идея вызвала чрезвычайный ажиотаж, а Вулворт потом основал одну из успешных розничных сетей.
Для информации: в конце 19 века магазины обычно не ставили ценники. Продавец/приказчик/лавочник на глаз определял платежеспособность клиента, называл цену, торговался и продавал одинаковые вещи по разным ценам. Потому единая низкая цена в 1873 году была весьма прогрессивной идеей.
Средняя скидка – 56%
Больше информации о «Черной пятнице» можно найти в статистике прошлых лет.
Еще в 2018 году почти 90% жителей РБ знали о пятничной распродаже. Чуть больше 20% выбирали скидки только в традиционной торговле, 1/6 от общей массы интересовались скидками в интернете, и 2/3 пользователей интересовались ценами и в онлайн- и в оффлайн- магазинах.
По данным прошлых лет, средняя зарегистрированная скидка в Беларуси составила 56%, а в среднем по миру – 55%.
Из опроса почти двухлетней давности следовало, что белорусы потратили в Черную пятницу в среднем 301 рубль. Этот показатель для России составил $135 в пересчете, британцы отнесли в торговлю $399, канадцы – $488, жители США, законодатели мод Черной пятницы – $515. Сверхобеспеченные саудиты – только $240, видимо дело не в богатстве, а в восприятии западной культуры.
Но более всего впечатляет рост продаж «Черной пятницы» в сравнении с обычно пятницей. Так в Пакистане оборот вырастал в 115 раз, в Венгрии – почти в 100 раз, в США и Германии в 21 раз. А в Беларуси – почти в 23 раза. Среднемировой рост оборота – 624%, т.е. более чем в 7,2 раза.
Что обещает «Черная пятница» этого года
Портал глобальной «Черной пятницы» имеет специальные страницы для Беларуси. Некоторые крупные сети и интернет-магазины уже объявили там будущие скидки:
Чтоб получить названные скидки нужно скачать промокод кликом по нужному объявлению.
Но это все предварительные сведения. Интрига продлится до последнего момента, т.е. 27 ноября.
Объявить крупные скидки слишком рано – значит «поломать» торговлю до и после назначенной даты. Нет! Все будет неожиданно, непредсказуемо и, может быть, нелогично. На один товар могут назначить максимальный дисконт, а другой, похожий, останется на старой цене.
Так в чем же суть? И кому это выгодно?
На самом деле «Черная пятница» это не «распродажа в связи с закрытием магазина», и не обман с «возвратом завышенных цен к прошлым значениям». Потому что и то, и другое хорошо работает один раз.
Черная пятница – просчитанный заранее коммерческий процесс.
Вначале посмотрим на ситуацию с точки зрения торговли. Для нее распродажа – период оптимизации ассортимента и заработка на обороте.
Существуют товары с наценкой в 100% и даже 200%, это обычно разного рода мелочь, на которую обрушивают цены чтобы честно заявить о «скидках до 90%» и т.п. Есть безнадежные неликвиды, которые надо либо продавать по любой цене, либо смириться с потерей вложенных денег.
Еще один мотив – конкуренция. Если одни продавцы проводят акции, то другие вынуждены их повторять, чтобы не лишаться клиентов в акционные дни, и не терять имидж после них. В конкурентной борьбе иногда имеет смысл торговать без выгоды или с ущербом себе, если конкуренты страдают еще больше.
Вывод – бывает выгодно продавать даже в убыток. В целом торговля только выигрывает, иначе распродажи не повторялись бы из года в год с растущим размахом.
А выгодно ли это покупателям?
Здесь считать сложнее. Есть товары и услуги, которые будут куплены в любом случае: базовые продукты, бытовая химия, товары для дома и пр. Скидки на такие товары обычно невелики, но акции все равно делают в рамках конкурентной борьбы. Такие товары в «Черную пятницу» покупать выгодно, и тем более выгодно – если они годятся для запасов.
В «Черную пятницу» интересно покупать бытовую технику. Она в наибольшей степени универсальна. Нет разделения микроволновок, стиральных машин, холодильников на подходящие определенному полу и возрасту. Есть разделение по стилю и моде, но им легко пренебречь. Техника не часто попадает в разряд срочных покупок и приобретается не на один день, потому ждать «Черную пятницу» имеет смысл.
Одежда и обувь. Если смотреть на эти вещи чисто утилитарно, то все следует покупать при максимальном падении цен. Как некоторые пенсионеры на распродажах, без внимания к моде и стилю, но только к размеру и качеству. Но не факт, что в день распродаж вы найдете подходящий товар.
В плане одежды особенно велик шанс набить гардероб тем, что оденешь один раз. Однако скидки на одежду и обувь бывают заметно больше, чем на более универсальные покупки. Потому риск не особо нужных покупок сохраняется.
И если выгода торговли выражается в деньгах, то польза клиентов скорее в эмоциях. Финансовой экономии может и не оказаться, т.к. падение цен в процентах многократно меньше роста объемов покупок.
Повторим, что даже в Беларуси скидки «Черной пятницы» составляют в среднем 56%, а увеличениеоборота – 2279%.
Белорусская статистика по категориям покупок в Черную пятницу находится в зыбком балансе между удовольствием шопоголиков и выгодой по шкале цена/качество:
А что потом?
Потом будет примерно то же самое, но в меньших масштабах и с меняющейся специализацией.
Распродажи продлятся в следующие за «Черной пятницей» субботу и воскресенье. А потом сразу наступит Киберпонедельник. Его придумали для тех, кто не остановится даже на работе и начнет заказывать товары со служебного компьютера. Вообще рождественские распродажи не прекратятся и после Рождества, потом будут распродавать остатки, потом пойдут скидки перед Китайским Новым годом, потом весенние распродажи зимних вещей, потом еще какие-то акции для реализации того, что не продали раньше.
Везде предложат не только фиктивные, но вполне реальные скидки, и в результате мы купим много больше, чем собирались, но дешевле чем в другие дни. Правда в этом году внес свои коррективы Ковид-19, но это, скорее всего, лишь увеличит продажи через интернет.
Текст: Игорь Смирнов
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Есть два распространенных мнения о черной пятнице: одни верят, что в этот день можно почти бесплатно поймать птицу потребительского счастья , другие считают, что...
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