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ЕС может предоставить 27,5 млн. евро помощи гражданскому обществу Беларуси

18.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В четверг, 19 ноября, ЕС рассмотрит вопрос значительного расширения санкционного списка и оказания финансовой поддержки для беларусского гражданского общества.

Речь идет о выделении 24 миллионов евро помощи беларусскому обществу и 3,5 миллионов евро для независимых медиа и жертв репрессий. Такая информация опубликована в телеграм-канале Светланы Тихановской в сообщении о ее встрече с главой МИД Швеции Анн Линде.

«Светлана Тихановская и Анн Линде обсудили переформатирование программ поддержки Беларуси, чтобы финансовая помощь Швеции и ЕС шла гражданскому обществу, а не режиму. В августе Швеция приостановила сотрудничество с государственными структурами (в 2020 году Швеция выделила 10 миллионов евро помощи для Беларуси) и рассматривает возможность дополнительной финансовой поддержки для студентов, журналистов, правозащитников и семей политзаключенных», - говорится в сообщении.

В интервью шведским СМИ Тихановская обратилась к частным европейским компаниям и призвала пересмотреть контракты с беларусскими партнерами и поддержать тех, кто борется за свободу. Также она призвала европейские банки отказаться от сотрудничества с Беларусбанком и Белагропромбанком.

Сегодня Светлана Тихановская встретится со Стефаном Лёвеном, премьер-министром Швеции, и Карин Ямтин, генеральным директором Шведского агентства по сотрудничеству в области развития (SIDA).

 
 
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В четверг, 19 ноября, ЕС рассмотрит вопрос значительного расширения санкционного списка и оказания финансовой поддержки для беларусского гражданского общества.
 
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