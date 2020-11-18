Александр Федута: Гражданская война уже идет

Некоторые коллеги-журналисты активно используют название картины Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны» для характеристики сложившейся в Беларуси ситуации.





Простите, а что тут чувствовать? Гражданская война уже идет. И ее ход констатировал не кто-нибудь, а пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Цитирую:





«Некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т.п.





Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД».





Это – по поводу гибели Романа Бондаренко. Не знаю, поняла ли сама госпожа полковник, что именно она сказала, но выглядит это так: одни граждане вывешивают ленточки, а другие – похищают людей, которых потом находят настолько избитыми, что они умирают прямо в больнице, не приходя в сознание.

Называть похитителей людей – и, возможно, убийц – «неравнодушными гражданами» может в наших условиях разве что лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» и специальной премии Минского облисполкома «Человек года Минщины», каковым Ольга Николаевна является.

Лицо, присудившее в свое время Ольге Чемодановой премию «За духовное возрождение», так описало ситуацию, в которой – и это уже очевидно – был похищен Роман Бондаренко: «Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги.





А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов, и потасовки были». То есть выскочили защищать ленточки, и одного из выскочивших забили до смерти.





Среди забивавших до смерти пострадавших нет, а дружин таких – одна из которых, как можно понять, и похитила, а потом забила Бондаренко, – государство (!!!) создало около 500. Или создало их не государство, а профсоюзы вкупе с «Белой Русью»? Когда-нибудь узнаем.

Итак, «неравнодушные», по словам госпожи Чемодановой, граждане убили другого – неравнодушного, раз вышел на крик женщины, – гражданина. Что это, если не начало гражданской войны?

Судя по теплым словам госпожи Чемодановой, похищение и убийство – это одна из форм восстановления порядка, нарушенного вывешиванием во дворе ленточек, а по словам господина Лукашенко, совершили это «дружинники», поощряемые государством. Откуда взялись эти дружинники?





Возможно, один из кадровых резервов обозначил полковник Николай Карпенков, похвалив представителей криминального мира: «Бандиты же понимают, что милиция добивается соблюдения закона и порядка. И относятся к этому, в принципе, с уважением.





Происходящее сейчас на улицах они не поддерживают, как и малолеток с флагами коллаборационистов, недовольных коммерсантов, для которых государством созданы все условия, «толерантных» хипстеров, ходящих на митинги рядом с розовыми и голубыми флагами».





Если кто-то не помнит: чтобы повысить уровень своей поддержки в советском обществе в 1953 году Лаврентий Берия распорядился выпустить из тюрем не «политических», а именно столь близких полковнику Карпенкову уголовников.





И никто при этом не отрицает права набранных таким образом «дружинников» совершить то, что они совершили с Романом Бондаренко. Ни один человек. Включая человека, считающего себя командующим всеми силовыми структурами и спецслужбами Беларуси. Мол, «неравнодушные граждане» вышли наводить порядок – так пусть его наведут. Не все же милицию ненавидеть.





Да, плохо, когда народ ненавидит свою милицию. Но еще хуже, когда насилие, вплоть до убийства, применяют лица, не имеющие никакой официальной формы, никаких документов, которые уполномочили бы их это насилие применять.





Можно говорить, что де-факто мы имеем дело с бандитским формированием, причем незаконным. А, согласно нашему законодательству, граждане имеют полное право защищать свою жизнь и собственность. Или – нет?

И если граждане не имеют права защитить человека, похищаемого неизвестными, то это – бандитский беспредел, покрываемый господами Чемодановой, Карпенковым и Лукашенко. А если имеют, то это – гражданская война.

Интересно, что выбирает в данном случае вышеупомянутая тройка? И что выбирает вся система правоохранительных органов?





В каком страшном сне хотели бы услышать те милиционеры, которые погибли от рук бандитов, похвалу в адрес своих убийц от высокопоставленного милицейского чиновника?





В каком фильме ужасов очаровательная дама в полковничьих погонах назвала бы убийц неравнодушными гражданами?





О третьем источнике цитаты я промолчу. В свое время из патриотов-мясников, как мы помним, формировался «Союз Михаила Архангела» и пресловутая «Черная сотня», зверски расправлявшиеся как раз с «политическими».





Закончилось все очень плохо – причем для всех. Тогда, после 1917 года, уже не разбирались, кто интеллектуал, а кто и впрямь за топор и булыжник хватался. И городовых действительно вешали – причем не бронзовых, поставленных возле нашего МВД на казенные деньги. Живых.

Прощение государством убийства Романа Бондаренко развязывает руки всем.

До сих пор силовиков никто не трогал. Во всяком случае никто из милиции не мог «похвастаться» такими последствиями побоев, которые демонстрировали участники акций протеста.

Похищение из двора собственного дома неизвестными людьми в штатском и последующая гибель гражданина – начало реальной гражданской войны.

Если этого не понимают Лукашенко, Карпенков и Чемоданова, то кто-то же в силовых структурах это понимает? Если они не думают о себе, пусть подумают о собственных сыновьях, которых это может коснуться. Всех коснуться.

И никакая власть никакого Лукашенко не стоит реального мира и спокойствия в стране.

Подумайте об этом, люди в форме и без нее.