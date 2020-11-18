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Уметь поглубже прогнуться: Эйсмонт становится все более влиятельной особой в окружении Лукашенко

18.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В некотором роде "девочка на побегушках" оказалась на вершине власти.


Эйсмонт во время сбора урожая у Лукашенко

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт стала все чаще принимать активное участие в важных совещаниях во Дворце независимости. Об этом свидетельствует официальная хроника.

Обычно пресс-секретари остаются за кадром, им отводится второстепенная роль. Наталья Эйсмонт не была исключением. Она располагалась на совещаниях во Дворце независимости за пределами стола, где восседали непосредственные участники мероприятий. Эйсмонт находилась либо вместе с журналистами, либо за отдельным небольшим столом.

Но в последнее время Эйсмонт все чаще можно увидеть за большим столом. Причем там ей отводится роль не последнего плана.

Например, 21 октября на совещании по актуальным вопросам она оказалась ближе к голове стола, чем помощник Лукашенко Александр Косинец.



А 17 ноября на совещании по вопросам внешней политики она сидела ближе к Лукашенко, чем глава КГБ Иван Тертель и министр иностранных дел Владимир Макей.

Разговоры о серьезном влиянии Эйсмонт на Лукашенко появились весной
 
 
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В некотором роде "девочка на побегушках" оказалась на вершине власти.
 
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