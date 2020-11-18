﻿ Кравченко и Ганин вышли на свободу. Их место в тюрьме занял пресс-атташе "Минска" Остроух. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кравченко и Ганин вышли на свободу. Их место в тюрьме занял пресс-атташе "Минска" Остроух

18.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Многоборец Андрей Кравченко и тайский боксер Иван Ганин сегодня утром вышли на свободу.

8 ноября спортсменов задержали в Минске во время акции протеста. Оба получили 10 суток ареста. Отметим, что Ганина и Кравченко должны были выпустить в 12:45.  

Атлеты отбывали срок в жодинской тюрьме.

Тем временем пресс-атташе «Минска» Павел Остроух арестован на 10 суток. Напомним, он был задержан в воскресенье в Минске во время акции протеста.

В понедельник стало известно, что Остроух перевезен в Жодино.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многоборец Андрей Кравченко и тайский боксер Иван Ганин сегодня утром вышли на свободу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель сбил пожилого человека на пешеходном переходе, появилось видео (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика