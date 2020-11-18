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Оранжевый уровень угрозы. Завтра ждем сильный ветер
Источник материала: Onliner
Оранжевых уровней давно не было. Белгидромет достал свои карточки и предупреждает о неблагоприятном явлении, запланированном на завтра. На большей части страны ожидается порывистый ветер скоростью до 20 метров в секунду.
Уже сегодня действует желтый уровень — из-за гололедицы (на восточной половине) и туманов. При этом на востоке около нуля, а на западе может случиться и 10 тепла. Предстоящая ночь будет уже довольно ветреной (а для некоторых и холодной).
Настоящая активность, предположительно, начнется утром. Туман отменяется, зато усилится ветер. Он будет дуть в течение следующих суток. В пятницу, наверное, успокоится. К ветру прилагаются осадки — кому-то дождь, кому-то снег.
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Оранжевых уровней давно не было. Белгидромет достал свои карточки и предупреждает о неблагоприятном явлении, запланированном на завтра. На большей части страны...
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