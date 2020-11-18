﻿ Анонсирован фильм «Том и Джерри» — зрители негодуют. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анонсирован фильм «Том и Джерри» — зрители негодуют

18.11.2020 11:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Кажется, в следующем году выйдет полнометражный фильм «Том и Джерри». Мышь и кот будут рисованными, а вот остальные актеры — настоящими. Главная роль, если не считать самих Тома и Джерри, досталась Хлое Грейс Морец. Фильм уже захейтили, а в официальном аккаунте в YouTube к трейлеру даже отключили комментарии. Почему?

Во-первых, потому что трейлер не предвещает ничего хорошего. Во-вторых, режиссером значится Тим Стори, на счету которого полно разве что провальных фильмов. Twitter бурлит от негодования из-за того, что в Голливуде кто-то решил испортить не просто классику, а легенду.

Судя по всему, «Тома и Джерри» собираются показать в кинотеатрах, как только мир справится с пандемией. Предварительно релиз ленты запланирован на март 2021-го.

Проектор Xiaomi Mi Projector Youth Edition MJJGTYDS02FM
2 отзыва
для домашнего кинотеатра/портативный, DLP, FullHD (1920x1080), яркость 500 лм, контраст 1200:1, расстояние 1-4 м, экран 40-200", Wi-Fi
1401 р.
1 предложение
Проекторы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, в следующем году выйдет полнометражный фильм «Том и Джерри». Мышь и кот будут рисованными, а вот остальные актеры — настоящими. Главная роль, если не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Высокорентабельные предприятия отдадут часть прибыли государству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика