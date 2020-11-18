Анонсирован фильм «Том и Джерри» — зрители негодуют

Источник материала: Onliner

Кажется, в следующем году выйдет полнометражный фильм «Том и Джерри». Мышь и кот будут рисованными, а вот остальные актеры — настоящими. Главная роль, если не считать самих Тома и Джерри, досталась Хлое Грейс Морец. Фильм уже захейтили, а в официальном аккаунте в YouTube к трейлеру даже отключили комментарии. Почему?

Во-первых, потому что трейлер не предвещает ничего хорошего. Во-вторых, режиссером значится Тим Стори, на счету которого полно разве что провальных фильмов. Twitter бурлит от негодования из-за того, что в Голливуде кто-то решил испортить не просто классику, а легенду.

Судя по всему, «Тома и Джерри» собираются показать в кинотеатрах, как только мир справится с пандемией. Предварительно релиз ленты запланирован на март 2021-го.