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«Правовая инициатива»: отказ СК в возбуждении дел по заявлению правозащитников говорит о политическом нежелании расследовать нарушение закона

18.11.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по фактам насилия и применения спецсредств 8 ноября на акции «Марш народовластия», сообщает республиканское общественное объединение «Правовая инициатива».

«Правовая инициатива»: отказ СК в возбуждении дел по заявлению правозащитников говорит о политическом нежелании расследовать нарушение закона

В ответе за подписью временно исполняющего обязанности начальника управления Следственного комитета по городу Минску Виталия Белковского отмечается, что в заявлении правозащитников «отсутствуют сведения о конкретных преступлениях (в частности, о конкретных лицах, в отношении которых сотрудниками правоохранительных органов применялась физическая сила и специальные средства, о конкретном месте и времени происшествий и т.п.), по сути обращение носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, по данному обращению не имеется».

«Правовая инициатива» отмечает, что заявление, которое направлялось в СК, носит не «абстрактный характер», а содержит ссылки на 13 конкретных видео в СМИ и телеграм-каналах, свидетельствующих об использования спецсредств в нарушение законодательства.

«Тот факт, что Следственный комитет самоустраняется и не возбуждает уголовные дела по заявлению правозащитников, мотивируя отказ отсутствием конкретных потерпевших и конкретных мест происшествия, лишь подтверждает политическое нежелание расследовать нарушение закона. Установить место происшествия и потерпевших не так сложно как кажется, ведь устанавливают же следственные органы личности демонстрантов, чтобы взять их под стражу», — подчеркивают правозащитники.

Они отмечают, что в соответствии с ч.1 ст. 171 УПК сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, может служить поводом к возбуждению уголовного дела.

Напомним, в Минске в воскресенье, 8 ноября, прошел «Марш народовластия», в других городах Беларуси — региональные акции протеста. Было задержано рекордное после 9-10 августа количество протестующих. В столице силовики не дали протестующим собраться в колонну, задержания продолжались до позднего вечера.

По данным правозащитников, было задержано более тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по фактам насилия и применения спецсредств 8 ноября на акции «Марш народовластия», сообщает...
 
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