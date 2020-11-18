Кто и сколько заплатит в фонд национального развития

47 высокорентабельных предприятий Беларуси выплатят по итогам работы в первом полугодии 2020 года в государственный целевой бюджетный фонд национального развития 35 млн 628,25 тыс. рублей.





Как следует из постановления правительства № 652 от 16 ноября (опубликовано на Национальном правовом интернет-портале), наибольшие суммы перечислят: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» (26 млн 481 тыс. рублей), ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (1 млн 730 тыс.), ОАО «Минский завод игристых вин» (1 млн 579 тыс.), РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» (1 млн 291 тыс.), РУП «Национальный центр обмена трафиком» (1 млн).

Постановлением установлено, что вошедшие в перечень предприятия будут выплачивать назначенные суммы ежемесячно равными долями с ноября по декабрь.

Министерству финансов до 31 января 2021 года поручено представить в Совет министров сведения о выполнении настоящего постановления.

Бюджетный фонд нацразвития создан в Беларуси в 2005 году для финансирования важнейших социальных и экономических проектов. Для наполнения фонда правительство ежегодно утверждает перечень высокорентабельных госпредприятий, которые перечисляют в фонд часть прибыли. По итогам 2019 года в такой список вошло 40 организаций, которые перечислили 52,5 млн рублей.