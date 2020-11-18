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СМИ: Анджелина Джоли закрутила роман с главным "плохишом" Голливуда

18.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли шокировала поклонников: по информации СМИ, звезда закрутила роман с голливудским "плохишом" - актером Микки Рурком.

© AP / Mark J. Terrill
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С тех пор, как Джоли и Питт объявили о своем разрыве, таблоиды регулярно делятся различными слухами из личной жизни актеров. Так, Питту приписывали воссоединение с Дженнифер Энистон и романы с молодыми актрисами, после чего актер начал встречаться с моделью. А вот Джоли подозревали в связи с коллегами - Джаредом Лето и Томом Хиддлстоном.

На днях в СМИ появилась новая, ошеломительная новость: Джоли начала встречаться с легендой Голливуда и пластической хирургии - Микки Рурком.

Папарацци издания New Idea рассказали, что застукали звезд, целующимися на свидании. Вот только фотодоказательства так и не были обнародованы, так как Джоли не уверена в серьезности своих намерений и лишь надеется вызвать ревность Брэда Питта.

"Исходя из того, что многие ее друзья находятся в отношениях, ей пришлось приступить к поиску. И сейчас она нашла того, кто вписывается в ее намерения и цели", - отметил источник.

А вот Питт так и не смог привыкнуть к очередным отношениям и расстался с новой возлюбленной.

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