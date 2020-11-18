|
Как разрабатывался проект закона о волонтерской деятельности
18.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
18 ноября в стране заканчивается общественное обсуждение нового для Беларуси законопроекта о волонтерской деятельности. В этот день в пресс-центре информационного агентства и радио Sputnik Беларусь в онлайн-режиме проходит круглый стол с представителями министерства юстиции, а также общественных организаций, принявшими активное участие в подготовке законопроекта.
Как возникла идея разработки проекта закона, какие были предпосылки и обоснования; что легло в основу проекта, кто участвовал в разработке, как долго шла над ним работа; какой международный опыт регулирования волонтерской деятельности вошел в проект; что такое волонтерство по новому закону, какие у него основные определения; разграничение волонтерской и трудовой деятельности, какие предложения поступили от общественных организаций, каждый день работающих с волонтерами; поможет ли закон в работе волонтеров – на эти и другие вопросы ответят участники круглого стола:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 18 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь проходит круглый стол на тему: "Общественное обсуждение законопроекта "О волонтерской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)