Как разрабатывался проект закона о волонтерской деятельности

Источник материала: Sputnik Беларусь

18 ноября в стране заканчивается общественное обсуждение нового для Беларуси законопроекта о волонтерской деятельности. В этот день в пресс-центре информационного агентства и радио Sputnik Беларусь в онлайн-режиме проходит круглый стол с представителями министерства юстиции, а также общественных организаций, принявшими активное участие в подготовке законопроекта.

Как возникла идея разработки проекта закона, какие были предпосылки и обоснования; что легло в основу проекта, кто участвовал в разработке, как долго шла над ним работа; какой международный опыт регулирования волонтерской деятельности вошел в проект; что такое волонтерство по новому закону, какие у него основные определения; разграничение волонтерской и трудовой деятельности, какие предложения поступили от общественных организаций, каждый день работающих с волонтерами; поможет ли закон в работе волонтеров – на эти и другие вопросы ответят участники круглого стола:

начальник Главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства министерства юстиции Республики Беларусь Анастасия ШОХАН;

заместитель генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста Романия СКОМОРОШКО;

директор ОБО "Белорусский детский хоспис" Анна ГОРЧАКОВА;

председатель МБООПЖ "ЗООшанс" Ольга КАРПОВА;

юрисконсульт общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" Нина ГРАМЫКО;

ведущий специалист по защите прав ребенка МОО "SOS-детские деревни" Анна ВЫСОЦКАЯ;

руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей КОВГАН.