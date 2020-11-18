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Литва призывает ЕС ввести экономические санкции против «кошельков» Лукашенко

18.11.2020 11:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва и Польша предлагают Евросоюзу ввести санкции против юрлиц и предприятий, которые поддерживают режим Лукашенко. 

ЕС уже ввел санкции против лично Лукашенко и еще 49 беларуских чиновников, которые причастны к фальсификации выборов и насилию, которое творится в стране. Науседа считает, что этих мер не достаточно, потому что они «не дали пока того результата, на который мы рассчитывали». 

«Мы инициировали и дальше продолжаем говорить о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций, как в отношении юридических лиц, так и предприятий», – заявил на общей пресс-конференции с Анджеем Дудой Науседа. 

Напомним, первая об экономических санкциях против «кошельков» Лукашенко заявила Тихановская. 14 ноября во время рабочего визита в Ригу Светлана Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с госбанками Беларусбанк и Белагропромбанк, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников. 

В частности, Тихановская призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Также Светлана поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

 
 
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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва и Польша предлагают Евросоюзу ввести санкции против юрлиц и предприятий, которые поддерживают режим...
 
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