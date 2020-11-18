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Макей: Минск приостанавливает диалог с ЕС по правам человека

18.11.2020 11:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава МИД Владимир Макей сообщил, что Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека, а также понижает уровень участия в программе ЕС «Восточное партнерство».

«Европейский союз и отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам прав человека, по вопросам демократии. Все это абсолютно искусственно и политизировано, и это мы видим на примере Совета по правам человека ООН и ряда других организаций. Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы «Восточное партнерство», — передает tut.by слова Макея со ссылкой на БТ.

Министр подчеркнул, что Беларусь готова адекватно противостоять санкциям. Среди конкретных шагов – «расширение с нашей стороны санкционных персональных списков. А также приостановление работы координационной группы "Беларусь-Европейский союз"».

«Все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие деструктивный шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси», - резюмировал он.

 
 
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Глава МИД Владимир Макей сообщил, что Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека, а также понижает уровень участия в...
 
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