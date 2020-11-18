Опрос Viber: белорусы рассказали об отношении к персональным данным

Источник материала: Tut.by

Платформа для общения Viber изучила, как пользователи из Беларуси относятся к цифровой безопасности, сколько времени проводят в мессенджерах и социальных сетях и какие задачи решают с их помощью. Данные были получены в результате опроса в официальном сообществе Viber в Беларуси, сообщает компания.





В исследовании приняли участие более 1000 респондентов, среди которых: 54% — работающие специалисты, 25% — учащиеся, 13% — пенсионеры, 8% опрошенных выбрали вариант «Другое».

Треть респондентов (37%) отметили, что проводят в социальных сетях и мессенджерах от 1 до 3 часов в день. Меньше одного часа в день находятся онлайн 28% опрошенных белорусов, больше 5 часов — 15%. При этом, 31% респондентов считают, что проводят время в социальных сетях и мессенджерах исключительно с пользой, в то время как 40% признались, что иногда теряют счет времени и засиживаются в онлайне. 29% белорусов выбрали вариант «Люблю разгрузить голову и подольше посидеть в соцсетях и мессенджерах без определенной цели».

На вопрос о том, с какой целью пользователи чаще проводят время в социальных сетях и мессенджерах, 33% респондентов указали общение с друзьями и знакомыми, 9% используют их в рабочих целях, а 13% ищут и потребляют интересный им контент. 38% выбрали ответ «Все вышеперечисленное в равной степени». Лишь немногие (7%) ответили, что почти не используют социальные сети и мессенджеры.





Приватность данных очень важна, и никто не должен иметь доступ к личной информации, убеждены 64% опрошенных. 15% отмечают, что данные могут быть использованы, но только для исследования аудитории и показа актуальной рекламы пользователям. 21% респондентов не придают вопросу конфиденциальности данных большого значения.

39% опрошенных пользователей не используют дополнительный функционал для еще более приватного общения — им достаточно стандартных технологий защиты мессенджера. Однако значительная доля пользователей мессенджера все же обращается к отдельным опциям для дополнительной защиты личных данных. Так, популярностью среди белорусов пользуются секретные чаты. А вот функции «Исчезающие сообщения», «Скрыть свой статус в сети» и «Установка пароля на компьютерную версию Viber» используются белорусами в равной степени — по 5% опрошенных выбрали эти варианты. 28% опрошенных отметили, что иногда пробуют все дополнительные инструменты для защиты.





Директор по глобальному развитию компании Rakuten Viber Анна Знаменская в своем комментарии напомнила, что, начиная с версии Viber 6.0 (с 2016 года), личные переписки и звонки в мессенджере защищены технологией сквозного (end-to-end) шифрования по умолчанию. Доступ ко всем личным перепискам и звонкам имеет только сам пользователь и его собеседник, так как только на их конечных устройствах хранятся ключи дешифрования. Кроме того, как только сообщение доставлено, зашифрованный файл, который был передан через платформу, уничтожается.