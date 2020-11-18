В России полностью заменят системы залпового огня

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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Торнадо-С» к концу 2027 года полностью заменят существующие РСЗО «Смерч» и устаревшие системы «Ураган». Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на слова начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского.



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19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.

«Плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо» продолжается. К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра «Торнадо-С», обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО «Смерч» и устаревшие [системы] «Ураган», а РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г», обладающая автоматизированной системой наведения на цель, — [заменит] устаревшие РСЗО «Град», — сказал Матвеевский.

По его словам, современные РСЗО «Торнадо» — это высокоточные комплексы, оснащенные управляемыми реактивными снарядами, способными поражать отдельные критически важные объекты противника на значительных расстояниях.

Начальник ракетных войск и артиллерии также сообщил, что в российские войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ» с комплексами средств автоматизированного управления огнем «Ринг», обеспечивающими «интеграцию в единую систему управления тактического звена».

«Для войсковой эксплуатации в соединение Западного военного округа поступили межвидовые артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». Этот комплекс уникален. В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека», — отметил Матвеевский.

Он добавил, что с 2012 года доля современных образцов в ракетных войсках и артиллерии выросла с 25% до 60%.

Системы «Торнадо»

РСЗО «Торнадо-С» создана в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч». Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в «Торнадо-С» имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

На форуме «Армия-2020» Минобороны РФ подписало контракты на поставку боевых и транспортно-заряжающих машин РСЗО «Торнадо-С» и 122-миллиметровых реактивных снарядов.

«Торнадо-Г» первой из РСЗО получила автоматическую систему управления наведением и огнем, позволяющую непрерывно определять местоположение боевой машины во время марши и после прибытия на позицию в кратчайшие сроки открыть огонь. Также для нее создан моноблочный осколочно-фугасный снаряд, в котором используется взрыватель с высотомером, что позволяет регулировать высоту и подрывать боеприпас или на высоте нескольких метров, или при столкновении с землей.