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В Вилейском районе перевернулся Renault: погибла водитель
Источник материала: Tut.by
Утром 18 ноября в Вилейском районе опрокинулся Renault Megane — погибла женщина. Об этом
По предварительной информации, около 06.15 на 27-м километре трассы Молодечно — Илья 40-летняя водитель Renault выбрала не соответствующую погодным и дорожным условиям скорость, в результате чего иномарку занесло и она перевернулась.
Водитель легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. Ее муж и двое сыновей в аварии не пострадали.
В милиции отметили, что на одном переднем колесе автомобиля была установлена летняя шина.
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На одном переднем колесе автомобиля была установлена летняя шина.
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