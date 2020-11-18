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В Вилейском районе перевернулся Renault: погибла водитель

18.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 18 ноября в Вилейском районе опрокинулся Renault Megane — погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, около 06.15 на 27-м километре трассы Молодечно — Илья 40-летняя водитель Renault выбрала не соответствующую погодным и дорожным условиям скорость, в результате чего иномарку занесло и она перевернулась.

Водитель легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. Ее муж и двое сыновей в аварии не пострадали.

В милиции отметили, что на одном переднем колесе автомобиля была установлена летняя шина.

 
 
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На одном переднем колесе автомобиля была установлена летняя шина.
 
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