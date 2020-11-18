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Генпрокуратура РБ: Близкие Романа Бондаренко отказываются забрать тело погибшего

18.11.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси утверждает, что еще утром 16 ноября матери погибшего 12 ноября Романа Бондаренко сообщили о наличии разрешения на выдачу тела сына.

«В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ в опровержение информации о том, что власти не отдают тело Бондаренко.

«Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко», - сказано в сообщении.

 
 
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Генпрокуратура Беларуси утверждает, что еще утром 16 ноября матери погибшего 12 ноября Романа Бондаренко сообщили о наличии разрешения на выдачу тела сына.
 
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