Писатели Беларуси призвали власти прекратить насилие и признать свое поражение

Источник материала: АФН

Белорусские писатели в открытом письме призвали белорусские власти прекратить насилие, признать свое поражение и принять волю народа.

«Мы, белорусские писатели, серьезно обеспокоены тем, что на протяжении последних 100 дней в нашей стране происходит постоянная эскалация насилия со стороны правоохранительных органов и административных назначенцев по отношению к гражданам, которые идут на мирные акции протеста и солидарности», – говорится в письма, подписи под которым поставили Владимир Некляев, Светлана Алексиевич, Владимир Орлов и десятки других.

«Ни одно европейское государство не испытывало такого масштаба массовых репрессий более сорока лет. За эти 100 дней арестовано около тридцати тысяч человек, более четырех тысяч человек получили увечья, возбуждено около тысячи немотивированных уголовных дел, восемь человек погибли. Государство игнорирует основные права человека. Против виновных в убийствах и нанесении увечий не было возбуждено уголовных дел. Разрешены избиения связанных задержанных, что запрещено международной правовой практикой даже в отношении военнопленных. Руководство страны поручило отчислить студентов из учебных заведений и уволить всех сотрудников, не согласных с государственной политикой, что является прямым нарушением действующей Конституции Республики Беларусь», - констатируют писатели.

Подписанты отмечают, что эскалация насилия, расширение безнаказанности, лишение белорусов основных конституционных прав приводят к глубокому долговременному национальному кризису во всех сферах общественной жизни: экономический дефолт, международная изоляция, падение Беларуси на дно цивилизации.

«Мы склоняем головы перед мужеством и стойкостью белорусского народа, выражаем соболезнования всем пострадавшим и потерявшим близких и обращаемся к властям, руководителям государственных структур, сохранившим рассудок чиновникам с требованием: пока вы не погрузите страну в пучину насилия и всеобщего кризиса. Немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа», - призывают белорусские писатели.