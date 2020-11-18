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Лоза подал в суд на Шнурова за его матерное стихотворение
Источник материала: Tut.by
Музыкант Юрий Лоза подал в суд на главного редактора телеканала RTVI и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его ехидные стихи. Об этом
Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина.
В октябре лидер группы «Ленинград»
Лоза прокомментировал посвященное ему матерное стихотворение. Музыкант подчеркнул, что не волнуется по поводу оскорблений.
«Ну как это можно назвать стихотворением? Вот „Я помню чудное мгновение…“ — это стихотворение. А то, что написал Шнуров — это что-то другое», — отметил тогда Лоза, добавив, что отвечать на подобные высказывания — ниже его достоинства.
Музыкант также обвинил своего коллегу в отсутствии вокального таланта и заявил, что ему просто завидуют. «У меня столько разных злопыхателей, столько всякого негатива идет — в основном от бездарностей. Они же не могут написать „Плот“», — сказал певец.
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Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы.
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