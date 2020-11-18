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Лоза подал в суд на Шнурова за его матерное стихотворение

18.11.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкант Юрий Лоза подал в суд на главного редактора телеканала RTVI и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его ехидные стихи. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на «Московский комсомолец».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина.

В октябре лидер группы «Ленинград» высмеял Юрия Лозу. Шнуров в своем Instagram-аккаунте иронизировал над любовью автора песни «Плот» давать комментарии СМИ по любому вопросу.

Лоза прокомментировал посвященное ему матерное стихотворение. Музыкант подчеркнул, что не волнуется по поводу оскорблений.

«Ну как это можно назвать стихотворением? Вот „Я помню чудное мгновение…“ — это стихотворение. А то, что написал Шнуров — это что-то другое», — отметил тогда Лоза, добавив, что отвечать на подобные высказывания — ниже его достоинства.

Музыкант также обвинил своего коллегу в отсутствии вокального таланта и заявил, что ему просто завидуют. «У меня столько разных злопыхателей, столько всякого негатива идет — в основном от бездарностей. Они же не могут написать „Плот“», — сказал певец.

 
 
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Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы.
 
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