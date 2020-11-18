Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года. Он любит маму, мультфильмы и поесть

Источник материала: Tut.by

Ежегодно журнал People выбирает самого сексуального мужчину. В разные годы ими становились Джон Леджент, Идрис Эльба, Дуэйн Джонсон, Бен Аффлек, Мэтью Макконахи и многие другие. В этом году издание назвало актера Майкла Би Джордана самым сексуальным мужчиной 2020 года.

Актеру 33 года, он снимался в большом количестве фильмов и сериалов (в том числе в «Докторе Хаусе», «Обмани меня» и «Клане Сопрано»), но настоящую популярность ему принесли ленты «Крид», «Станция Фрутвейл» и, конечно, роль «плохиша» Эрика Киллмонгера из «Черной пантеры». В 2021 году на экраны выйдет фильм «Без жалости» с Джорданом в главной роли.

Разбираемся, за что он был удостоен звания самого сексуального мужчины года.

Во-первых, Джордан настоящий краш. Его появление в «Черной пантере» мало кого оставило равнодушным. О том, что творилось в кинотеатрах с девушками - читайте ниже.



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Во-вторых, он классический хороший мальчик. Он обожает своих родителей и до недавнего времени даже жил с ними. Еще три года назад на шоу Эллен Дедженерис он признался, что живет с родителями, и получает все плюсы и минусы от этого сожительства. Он часто публично признается в любви к своей маме и сестре, даже на церемонию «Оскар» в 2019 году он пришел с мамой.

Также актер часто выражает поддержку женщинам и много говорит о важности гендерного равенства. «Сила, изящество, интеллигентность, величие — вот лишь несколько слов, которые я бы использовал для описания женщин моей жизни и тех, с которыми сводила меня судьба», — написал Джордан в своем Инстаграм в Международный день женщин.

Актер стал одним из первых, кто стал настаивать на гендерном и расовом разнообразии на съемочной площадке. Также он поддерживает локальные коммьюнити и уделяет много времени и ресурсов для поддержки активистов.

Джордан умеет и любит общаться со своими фанатами. После выхода на экраны фильма «Черная пантера» произошел забавный случай. Девушка по имени София Робб так сильно сжала зубы во время появления полуобнаженного актера на экране, что повредила свои брекеты. Она пришла на прием к своему ортодонту, чтобы исправить ситуацию, и рассказала ему, что произошло. Доктор был очень впечатлен и описал произошедшее в своем блоге в Tumblr. История мгновенно стала вирусной, Джордан тоже ее прочел и ответил, что хотел бы возместить девушке услуги врача. Девушку нашли, они даже списались, но она любезно отказалась от оплаты, сказав, что была бы счастлива сфотографироваться с актером, если он когда-нибудь окажется недалеко от ее города.

Актер обожает поесть. Он даже выложил в Инстаграм короткий ролик о своей страсти к еде и написал, что еда — это его язык любви. В ролике собрана забавная нарезка того, как Джордан перекусывает во время съемок, делает огромные заказы в ресторанчиках и шутит о том, что диетическая кола — это бессмыслица. А еще он любит поливать пиццу жидким медом. Теперь живите с этим.

Кроме этого, Джордан фанат аниме. И свой идеальный вечер описывает примерно как «сидеть на диване с большой тарелкой разного фастфуда и смотреть любимые аниме».

При этом он в отличной физической форме, идеально выглядит и в классическим костюмах, и в ретро-крутках. А еще очаровательно улыбается. Кажется, в 2020 году этого более чем достаточно, чтобы быть самым сексуальным мужчиной.