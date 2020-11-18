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Режиссер Алексей Учитель прокомментировал иск по поводу фильма «Цой»
Источник материала: Tut.by
Режиссер художественного
Учитель рассказал, что фильм прошел проверку юристов Министерства культуры и компании-прокатчика. Картину проверили и собственные юристы киностудии. По словам режиссера, были соблюдены все нормы, позволяющие фильму показываться в кинотеатрах. Законы авторы фильма не нарушали.
— Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца, — сказал режиссер.
Учитель добавил, что пока не получил иск официально. Как только это произойдет, режиссер намерен защищаться. «Я считаю, что наше дело правое», — сказал Алексей. Он также считает, что сыну Цоя, как и любому зрителю, фильм может не понравиться, и он может высказаться об этом. Также он прокомментировал информацию о том, что картина призвана очернить имя Цоя.
— Неужели мы все задумывали очернить имя Виктора Цоя? Это невозможно. Я знал Виктора лично, общался с ним, снимал, сделал две документальные картины о нем. И испытываю к нему огромное уважение и трепет, как и вся творческая группа. И фильм мы делали о любви к Цою и Цоя — ко всем, — объяснил Алексей Учитель.
Напомним, художественная картина «Цой» рассказывает о водителе, с автобусом которого столкнулся автомобиль кумира миллионов и от столкновения с которым погиб. Режиссер Алексей Учитель рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».
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