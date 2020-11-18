Режиссер Алексей Учитель прокомментировал иск по поводу фильма «Цой»

Источник материала: Tut.by

Режиссер художественного фильма «Цой» Алексей Учитель прокомментировал новость о том, что сын лидера «Кино» Виктора Цоя Александр подал в суд на его компанию из-за картины, которая вышла в прокат. Об этом пишет ТАСС.



Фото: кадр из фильма

Учитель рассказал, что фильм прошел проверку юристов Министерства культуры и компании-прокатчика. Картину проверили и собственные юристы киностудии. По словам режиссера, были соблюдены все нормы, позволяющие фильму показываться в кинотеатрах. Законы авторы фильма не нарушали.

— Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца, — сказал режиссер.

Учитель добавил, что пока не получил иск официально. Как только это произойдет, режиссер намерен защищаться. «Я считаю, что наше дело правое», — сказал Алексей. Он также считает, что сыну Цоя, как и любому зрителю, фильм может не понравиться, и он может высказаться об этом. Также он прокомментировал информацию о том, что картина призвана очернить имя Цоя.

— Неужели мы все задумывали очернить имя Виктора Цоя? Это невозможно. Я знал Виктора лично, общался с ним, снимал, сделал две документальные картины о нем. И испытываю к нему огромное уважение и трепет, как и вся творческая группа. И фильм мы делали о любви к Цою и Цоя — ко всем, — объяснил Алексей Учитель.

Напомним, художественная картина «Цой» рассказывает о водителе, с автобусом которого столкнулся автомобиль кумира миллионов и от столкновения с которым погиб. Режиссер Алексей Учитель рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».

Сын музыканта Виктора Цоя Александр выступает против фильма. Молодой человек называет фильм «пошлым зрелищем», которое нарушает права наследников, так как при создании фильма, очевидно, использовались сведения о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т. п. Это, считает сын Цоя, нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом. Поэтому Александр Цой подал в суд на компанию режиссера Алексея Учителя.

Фильм «Цой» Когда: уже в прокате

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет