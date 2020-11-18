Злодеи похитили из грузовика устройства Apple на $6,6 миллиона

Источник материала: Onliner

В Великобритании злоумышленники остановили грузовик, который доверху был заполнен устройствами Apple. Негодяи похитили ценный груз общей стоимостью $6,6 миллиона. Все произошло в Нортгемптоншире на шоссе М1. Пострадали водитель и охранник.

Как сообщает MacRumors, полиция считает, что это было тщательно спланированное ограбление. Злодеи остановили грузовик, избили водителя и охранника, отогнали машину в город Крик, где прицепили контейнер к своему автомобилю.

Находчивая банда переехала в Латтерсворт. Там 48 поддонов с техникой Apple переложили в другой грузовик. На этом след подлецов теряется. Полиция просит помощи.