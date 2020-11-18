Первый снег, первый занос. Водитель рассказал, как это бывает (видео)

Источник материала: Onliner

Многие опытные водители отмечают, что самый опасный период на дороге — это время, когда кардинально меняется погода. Было сухо — пошел дождь или, как вчера, выпал первый снег. И шины могут быть зимние, и скорость не такая уж высокая — а все выходит из-под контроля.

В неприятную ситуацию попал наш читатель с ником Rommik. Рассказываем о ней, чтобы другие делали выводы и были осторожнее. Загородная дорога, первый день со снегом. Достаточно плавный поворот, но что-то идет не так — автомобиль заносит, он разворачивается посреди проезжей части. Повезло, что рядом не было других машин.

— Скорость была примерно 50—60 км/ч, и при повороте скорость снижал, плавно поворачивал. Вроде, как потом глянули, был гололед, — рассказал корреспонденту Onliner водитель.

Ответ на вопрос, который в такой ситуации первым приходит в голову: да, на машине была установлена зимняя резина. В очередной раз убеждаемся, что это само по себе не является оберегом от всех бед.

— Машинка — Peugeot 406, передний привод. С подобным сталкиваюсь в первый раз. Слава богу, что все хорошо, — отметил автор видео.

Для тех, кто еще не «переобулся», напомним, что согласно ПДД (п. 207-1) при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузо-пассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, M S или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.