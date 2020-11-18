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Водитель сбил пешехода и пытался сам отвезти его в больницу — мужчина скончался по дороге

18.11.2020 12:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Следственном комитете сообщили о ДТП с участием пешехода, которое случилось 17 октября в Ивьевском районе. Водитель сбил пешехода, а затем попытался самостоятельно доставить пострадавшего в больницу. Мужчина скончался по дороге.

«По данным следствия, 17 октября около 8:00 26-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2108, двигался по автомобильной дороге в Ивьевском районе. Проезжая вблизи деревни Дайнова, он совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части. В результате ДТП 68-летнему мужчине причинены травмы различной степени тяжести. Водитель попытался самостоятельно доставить потерпевшего в больницу, однако по дороге он скончался», — проинформировали в СК.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых исследований, допрошены подозреваемый и свидетели.

В отношении водителя автомобиля ВАЗ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства произошедшего выясняются.

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В Следственном комитете сообщили о ДТП с участием пешехода, которое случилось 17 октября в Ивьевском районе. Водитель сбил пешехода, а затем...
 
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